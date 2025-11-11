Pagos del Seguro Social: ¿cuánto se cobrará y quiénes recibirán el dinero esta semana?

Manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos mayores, protestan contra los recortes a los programas federales de seguridad social, incluidos el Seguro Social, Medicare y Medicaid, el 7 de noviembre de 2011 en Chicago, Illinois. Unos 40 de los manifestantes fueron arrestados, citados y liberados después de que bloquearon una intersección del centro y rechazaron las órdenes de la policía de moverse.

MIAMI. - Millones de jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes que dependen de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos recibirán esta semana su pago mensual, conforme al calendario oficial de distribución de beneficios.

El miércoles 12 de noviembre será la primera fecha de pago del mes, correspondiente a los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes , de acuerdo con el sistema de distribución que utiliza la SSA.

SEGURO SOCIAL Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Los pagos del Seguro Social, que garantizan una fuente de ingresos estable para los ciudadanos mayores y las personas con limitaciones físicas o familiares a cargo, se dividen en tres rondas durante cada mes. La fecha exacta de pago depende exclusivamente del día de nacimiento del beneficiario.

La Administración del Seguro Social explicó que esta modalidad permite organizar de manera más eficiente el flujo de pagos y evitar sobrecargas en los sistemas financieros.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios del Seguro Social?

En promedio, los beneficiarios del programa reciben 2,008.31 dólares al mes, aunque la cifra puede variar según los años de trabajo, las contribuciones y la edad de jubilación.

El monto máximo de los pagos puede alcanzar los 5,108 dólares mensuales para algunos jubilados que cumplen con los requisitos de aportes y edad.

Entre los grupos que califican para recibir estos beneficios se encuentran:

Personas mayores o jubiladas.

Personas con discapacidad bajo el programa SSDI.

Cónyuges o excónyuges con derecho

La SSA continuará los depósitos el 19 de noviembre para los beneficiarios nacidos del 11 al 20, y cerrará el mes con la tercera ronda de pagos el 26 de noviembre, dirigida a quienes cumplen años entre el 21 y el 31.

FUENTE: Con información de Marca USA