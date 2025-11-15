sábado 15  de  noviembre 2025
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

Aunque ya estaría definido el próximo paso frente a Venezuela, el presidente republicano insistió una vez más en que no está en posición de revelar cuál será

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON —El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya definió su próximo paso frente a Venezuela, aunque evitó revelar detalles en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe de los últimos años y del inicio de la operación Lanza del Sur, dirigida contra el denominado Cartel de los Soles y organizaciones de la droga en el hemisferio.

“He tomado una decisión, no puedo decirte cuál es, pero ciertamente la he tomado”, dijo este viernes el mandatario a periodistas.

Lee además
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Amenaza terrorista

Operación "Lanza del Sur", la mayor ofensiva de EEUU: ¿qué opciones tiene el Cartel de los Soles?
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

La afirmación surgió cuando una reportera le preguntó cuáles serían los próximos movimientos de Washington respecto a Venezuela después del despliegue militar en el Caribe.

Trump insistió una vez más en que no está en posición de revelar cuál será el paso siguiente. No obstante, reiteró que su administración ha “avanzado mucho” en frenar el flujo de drogas desde Venezuela.

Operación Lanza del Sur

El comentario de Trump ocurre apenas 24 horas después de que el Departamento de Guerra anunciara formalmente el inicio de Operación Southern Spear (Lanza del Sur), una ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe que, según la administración republicana, incluye como objetivo al Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como organización terrorista, que presuntamente está encabezada por Nicolás Maduro.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que la orden provino directamente del mandatario. “El presidente nos ordenó tomar medidas y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, afirmó Hegseth.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TachiraProtesta/status/1989530661938422041?t=-vp2kZxlUT1fqnrGQvayGQ&s=08&partner=&hide_thread=false

Según explicó, la misión busca “defender a Estados Unidos, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger al país de las drogas que están matando a la gente”.

Washington ejecuta en este momento una de las mayores operaciones navales y aéreas en la región en décadas. El martes llegó al Caribe el USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, para reforzar la ofensiva contra el narcotráfico. La presencia estadounidense incluye además aviones furtivos F-35, miles de soldados, barcos de guerra y ataques recientes contra 21 embarcaciones sospechosas de transportar droga, con un saldo de al menos 80 muertos.

Washington también anunció nuevos ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago, reforzando la señal de que la campaña contra los carteles está entrando en una fase más amplia y visible.

Opciones para Venezuela

Múltiples fuentes citadas por la cadena CBS aseguran que altos mandos militares estadounidenses han presentado a Trump nuevas opciones de acción en Venezuela, que incluyen incluso operaciones terrestres si el presidente así lo ordena.

Aunque Trump afirmó el pasado 2 de noviembre que no desea una guerra con Venezuela, también enfatizó que los días de Maduro “están contados”, reiterando su postura de que el líder chavista es un narcotraficante y una amenaza para la seguridad hemisférica.

Por ahora, la pregunta central —cuál es la decisión ya tomada por Trump sobre Venezuela— permanece sin respuesta. Pero el despliegue militar, las nuevas reglas operativas y la activación de "Lanza del Sur" indican que la próxima fase de la política estadounidense hacia el régimen de Maduro ya está en marcha.

FUENTE: Con infrmación de NTN24 / AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU exhibe el poder del portaaviones Gerald Ford mientras arranca la operación "Lanza del Sur"

Trump anuncia demanda a la BBC hasta por $5.000 millones por manipular sus palabras en documental

Trump se desvincula de la congresista Marjorie Taylor Greene ¿Cuál es el motivo de la ruptura?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. firmó la ley presupuestaria que estará en vigor hasta finales de enero de 2026.
REAPERTURA/ GOBIERNO

Congreso termina con el chantaje político de senadores demócratas

Imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra a Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba.
CUBA

Fotografía en redes de ministro cubano destituido y enjuiciado desata polémica

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

Nicolás Maduro promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación el pasado 11 de noviembre
VENEZUELA

Maduro reacciona a presiones de EEUU con instrumento que "legaliza" la represión

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

Te puede interesar

Foto del Departamento de Defensa de EEUU, muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford de la Marina de EEUU, incluyendo el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), a la izquierda, USS Winston S. Churchill (DDG 81), al frente, USS Mahan (DDG 72), atrás, USS Bainbridge (DDG 96), y el Ala Aérea Embarcada de Portaaviones Ocho con F/A-18E/F Super Hornets asignados a los Escuadrones de Cazas de Ataque 31, 37, 87 y 213, que opera como una fuerza conjunta y multidominio junto con un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU, el 13 de noviembre de 2025 en un lugar no divulgado del Océano Atlántico.
Narcotráfico

República Dominicana decomisa cocaína procedente de Sudamérica en operación conjunta con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
ESPAÑA

¿Cuánto tiempo le queda a Pedro Sánchez?

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, felicitó a los concejales. 
NUEVO ALCALDE

Hialeah: Bryan Calvo enfrenta importantes retos desde el primer día de su gobierno