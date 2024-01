Aprendizaje de un segundo idioma fortalece conexiones neuronales en la red lingüística

Cambios en la conectividad cerebral

Durante un período de seis meses, Xuehu Wei y el equipo de investigación dirigido por Alfred Anwander y Angela Friederici compararon meticulosamente los escáneres cerebrales de 59 hablantes nativos de árabe que participaban en un aprendizaje intensivo de alemán.

Al tomar imágenes de resonancia magnética de alta resolución al principio, a la mitad y al final del período de aprendizaje, los investigadores descifraron los cambios en la conectividad entre áreas del cerebro utilizando una técnica llamada tractografía, que permite la reconstrucción de vías neuronales.

Estas imágenes mostraron el fortalecimiento de las conexiones de la materia blanca dentro de la red del lenguaje, así como la participación de regiones adicionales en el hemisferio derecho durante el aprendizaje de una segunda lengua.

"La conectividad entre las áreas del lenguaje en ambos hemisferios aumenta con el progreso del aprendizaje", explica Xuehu Wei, primer autor del estudio publicado ahora en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Aprender nuevas palabras fortalece las subredes léxicas y fonológicas en ambos hemisferios, especialmente en la segunda mitad del período de aprendizaje, la fase de consolidación”, dijo Wei.

El hemisferio derecho juega un papel importante

El estudio también revela una reducción en la conectividad entre los dos hemisferios, lo que sugiere un papel crucial del cuerpo calloso, una estructura similar a un puente que conecta el lado izquierdo y derecho del cerebro. Esta reducción sugiere una disminución del control del hemisferio izquierdo dominante en el lenguaje sobre el hemisferio derecho durante la adquisición de un segundo idioma, lo que agota los recursos en el lado derecho del cerebro para integrar el nuevo idioma.

Los cambios en la conectividad cerebral se correlacionan con el rendimiento del aprendizaje de idiomas. “Se encontró que los cambios dinámicos en la conectividad cerebral están directamente relacionados con el aumento del rendimiento en la prueba de idioma del Instituto Goethe”, dijo Alfred Anwander, el último autor del estudio.

“Esto subraya la importancia de las adaptaciones neuroplásticas de la red para procesar el lenguaje recién aprendido y el uso de regiones en el hemisferio derecho que antes no se aprovechaban para el procesamiento del lenguaje. En términos más generales, este estudio arroja luz sobre cómo el cerebro adulto se adapta a nuevas demandas cognitivas modulando el conectoma estructural dentro y entre los hemisferios".

Implicaciones para la investigación futura

Como uno de los primeros proyectos grandes y bien controlados que documentan cambios en la conectividad cerebral durante el aprendizaje de una segunda lengua, esta investigación puede allanar el camino para una comprensión más profunda de cómo se aprenden y procesan la primera y la segunda lengua.

Más allá de la adquisición del lenguaje, el estudio abre nuevas vías para comprender la función cerebral y los efectos de la plasticidad estructural dependiente de la experiencia. Además, el proyecto de aprendizaje de idiomas ha abierto implícitamente la puerta a la integración de los refugiados sirios en la sociedad alemana.

Acerca del Instituto Max Planck

El Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas (MPI CBS) es una institución líder en la investigación del cerebro humano. Los científicos del instituto investigan los fundamentos neurobiológicos de la cognición humana, el comportamiento y las enfermedades cerebrales. El MPI CBS está ubicado en Leipzig, Alemania, y es parte de la Sociedad Max Planck, una de las organizaciones de investigación más grandes y prestigiosas del mundo.

FUENTE: Medicalxpress.com, Pnas.org