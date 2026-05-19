martes 19  de  mayo 2026
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EEUU prohíbe entrada de extranjeros que hayan visitado RDC, Uganda y Sudán del Sur por el brote de ébola

Invoca una ley de salud pública vigente desde 1944 y solo utilizada durante la pandemia de coronavirus

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de Estados Unidos invocó una ley de salud pública vigente desde 1944 y solo utilizada durante la pandemia de coronavirus para limitar durante 30 días la entrada al país de personas que hayan estado en República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur durante las últimas tres semanas, a causa del brote de ébola declarado la semana pasada en territorio congoleño.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que activó el Título 42, que "prohíbe" el viaje a Estados Unidos a extranjeros que hayan estado en estos países durante los últimos 21 días, antes de asegurar que Washington coordina una "respuesta exhaustiva" al brote, que deja un estadounidense contagiado ya evacuado a Alemania para recibir tratamiento médico.

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"Al trabajar para contener el brote antes de que llegue a territorio estadounidense, Estados Unidos está protegiendo la salud de los estadounidenses tanto en el país como en el extranjero", dijo, al tiempo que reseñó que desde el 15 de mayo hay activos grupos de coordinación y gestión de incidentes en sus embajadas en estos países para abordar la situación.

"Nuestro principal objetivo ha sido garantizar la seguridad de los estadounidenses en el extranjero y la protección de la patria estadounidense", explicó, antes de señalar que el plan de respuesta activado implica la movilización de trece millones de dólares (cerca de 11,2 millones de euros) en ayuda extranjera para "esfuerzos de respuesta inmediata".

En este sentido, ha adelantado que el departamento "se prepara para anunciar financiación bilateral adicional para la respuesta al brote y la ayuda humanitaria, mientras se sigue recabando información adicional sobre la magnitud del brote". "El liderazgo estadounidense sigue siendo indispensable a la hora de hacer frente a amenazas globales a la salud", ha zanjado.

Además, pidió "encarecidamente" a los ciudadanos estadounidenses "no viajar a RDC, Sudán del Sur o Uganda por ningún motivo" y ha instado a reconsiderar los viajes a Ruanda "debido al brote de la enfermedad", tal y como se indicó en un comunicado.

"Las alertas de viaje del Departamento de Estado para la RDC, Sudán del Sur y Uganda ahora son de nivel 4 -- no viajar--, mientras que para Ruanda es de nivel 3, que implica reconsiderar el viaje", recoge el texto.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó este mismo martes a más de 500 los casos sospechosos de ébola y a 130 las muertes sospechosas a causa del brote en el noreste de la RDC, con al menos un fallecido en Uganda, lo que llevó a declarar el domingo una "emergencia pública" a nivel internacional.

Tedros señaló ante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que "hasta ahora se han confirmado 30 casos en la provincia congoleña de Ituri", a lo que se suman dos confirmados por Uganda en la capital, Kampala, ambos llegados desde RDC, así como el citado ciudadano estadounidense evacuado a Alemania.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

FUENTE: EUROPA PRESS

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