miércoles 20  de  mayo 2026
SALUD

Especialistas revelan cómo manejar una emergencia dental en niños con autismo

Mantener rutinas, reducir estímulos y explicar cada paso son claves para atender urgencias odontológicas en pacientes con TEA, según expertos

El 2 de abril fue declarado en 2007 por la ONU&nbsp;como Día Mundial del&nbsp;Autismo, con el objetivo de dar a conocer este trastorno neurológico y ayudar a liberar a quienes lo padecen y sus familias de los muchos prejuicios a los que hacen frente día a día.
El 2 de abril fue declarado en 2007 por la ONU como Día Mundial del Autismo, con el objetivo de dar a conocer este trastorno neurológico y ayudar a liberar a quienes lo padecen y sus familias de los muchos prejuicios a los que hacen frente día a día. CORTESÍA/Pixabay
El 2 de abril es Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

El 2 de abril es Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Una fractura dental, un golpe en la boca o un dolor intenso pueden convertirse en una experiencia traumática para cualquier niño. Pero cuando el paciente tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), una emergencia odontológica puede escalar rápidamente a una crisis emocional o sensorial.

Especialistas en odontopediatría en Estados Unidos alertan que muchos niños con autismo presentan hipersensibilidad a las luces, los ruidos, el contacto físico o los cambios repentinos de rutina, factores comunes en clínicas y salas de urgencia.

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La organización estadounidense Autism Speaks explicó en un artículo que los pacientes dentro del espectro pueden experimentar niveles elevados de ansiedad frente a ambientes médicos desconocidos o procedimientos invasivos.

En medio de una emergencia, esa sobrecarga sensorial puede dificultar el tratamiento y aumentar el estrés tanto del menor como de sus padres.

“Fuera de la zona de confort”

La odontopediatra Wendy Bellis, entrevistada por el British Dental Journal, reconoció que muchos profesionales enfrentan desafíos adicionales al atender pacientes autistas.

Las urgencias más frecuentes incluyen dientes fracturados, abscesos, inflamaciones, sangrado oral y traumatismos tras caídas o accidentes domésticos, según la American Academy of Pediatric Dentistry.

Sin embargo, detectar el problema no siempre resulta sencillo. Algunos niños con TEA no logran expresar verbalmente el dolor y terminan manifestándolo mediante irritabilidad extrema, insomnio, rechazo a alimentos o conductas repetitivas más intensas.

Los Centers for Disease Control and Prevention adveirten que las personas con autismo pueden presentar dificultades para comunicar síntomas físicos, por lo que los cuidadores deben estar atentos a cambios bruscos de comportamiento.

Qué hacer durante la emergencia

Los especialistas recomiendan mantener la calma y utilizar frases cortas y directas para explicarle al niño lo que ocurre.

También aconsejan reducir al máximo los estímulos externos y permitir que el menor permanezca acompañado de objetos que le generen seguridad, como juguetes sensoriales, mantas o audífonos con cancelación de ruido.

En caso de que un diente definitivo salga completamente tras un golpe, la American Dental Association recomienda conservarlo en leche o solución salina y acudir de inmediato a un servicio odontológico.

Los expertos también sugieren informar previamente al personal médico sobre el diagnóstico de autismo, las sensibilidades sensoriales del niño y las estrategias que normalmente ayudan a tranquilizarlo.

Investigaciones publicadas por el National Institutes of Health concluyeron que adaptar el ambiente clínico —reduciendo ruidos, luces fuertes y tiempos prolongados de espera— disminuye significativamente el estrés durante procedimientos dentales en pacientes con TEA.

La preparación puede marcar la diferencia

Especialistas recomiendan que las familias identifiquen con anticipación clínicas dentales con experiencia en pacientes neurodivergentes y realicen visitas preventivas para familiarizar al niño con el consultorio y el personal médico.

La preparación previa, coinciden los expertos, puede evitar que una emergencia odontológica termine convirtiéndose en una crisis mayor para el menor y su entorno familiar.

FUENTE: Con información de: American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American Dental Association (ADA)

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