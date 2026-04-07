martes 7  de  abril 2026
RECOMENDACIONES

Día Mundial de la Salud: los hábitos que la ciencia nos recuerda

Además de mantener una rutina de ejercicios físicos constante, es indispensable tener una óptima higiene de sueño

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Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Día Mundial de la Salud 2026 llega con un mensaje firme desde la comunidad científica: la prevención es el motor de una vida plena. Lejos de las dietas restrictivas o las rutinas imposibles, la tendencia actual se inclina por ajustes estratégicos en la cotidianidad que garantizan resultados reales a largo plazo.

El movimiento físico encabeza la lista de prioridades, pero con un enfoque renovado. El entrenamiento de fuerza y la actividad aeróbica constante funcionan como una armadura biológica que protege el sistema cardiovascular y mantiene la agilidad mental, reseña el portal web Infosalus.

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Esta energía se complementa de forma natural con una alimentación basada en productos frescos, donde los vegetales, las proteínas magras y las grasas saludables desplazan a los productos ultraprocesados.

Un factor que gana terreno en la web de bienestar es la higiene del sueño. El descanso nocturno profundo ya no es opcional; se trata del proceso de reparación más importante del organismo. Lograr un ambiente oscuro, fresco y libre de dispositivos electrónicos permite que el cerebro y el cuerpo realicen su mantenimiento necesario cada noche. Acompañar este hábito con una hidratación constante garantiza que cada célula funcione bajo los parámetros ideales.

La gestión del estrés y la calidad de las relaciones sociales también entran en la ecuación del éxito saludable. La ciencia confirma que dedicar tiempo al silencio, a la respiración consciente y a los vínculos humanos positivos reduce los niveles de cortisol y fortalece las defensas naturales.

Por último, evitar el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol, sumado a los chequeos médicos de rutina, completa este esquema de cuidado preventivo. Adoptar estos siete pilares no solo prolonga la existencia, sino que asegura que cada año transcurrido se viva con la mayor vitalidad y equilibrio posible.

FUENTE: Con información de Infosalus

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