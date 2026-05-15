¿Cómo saber si los fuertes latidos del corazón son respuesta al estrés o aviso de una afección cardíaca?

Para escuchar los latidos de corazón los médicos utilizan un estetoscopio.

MIAMI.- En estos tiempos convulsos, las palpitaciones o alteraciones abruptas del ritmo cardíaco en las personas son muy posibles y pueden generar temor ante un problema del corazón , pero detrás de este evento puede haber un estrés intenso o una arritmia potencialmente peligrosa. En cualquier caso es necesario saberlo por la buena salud .

Es cierto que la conexión entre la mente y el corazón es mucho más fuerte de lo que se piensa, coinciden médicos cardiólogos y psiquiatras, pero es un reto tanto para ellos como para los pacientes diferenciar cuándo las palpitaciones son una respuesta emocional sin riesgos y cuándo ellas son un aviso de la aparición de una afección cardíaca, según reportes especializados.

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El aceleramiento del ritmo cardíaco hay que pararlo en seco.

¿Por qué se altera el ritmo cardíaco?

Varias causas pueden explicar la aparición de palpitaciones y hay que saber identificarlas, afirmó el cardiólogo José Luis Merino, jefe de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardiaca Robotizada del Hospital Universitario La Paz de Madrid, España.

Un ritmo irregular por extrasístoles o fibrilación auricular: ocurre cuando latidos irregulares que se adelantan o alteran el ritmo normal del corazón, están seguidos de una pausa y de un latido más fuerte, pero no necesariamente asociadas a pulsaciones elevadas.

ocurre cuando latidos irregulares que se adelantan o alteran el ritmo normal del corazón, están seguidos de una pausa y de un latido más fuerte, pero no necesariamente asociadas a pulsaciones elevadas. Un ritmo rápido por taquicardias: elevación de las pulsaciones y de la frecuencia cardiaca, lo cual merece mayor atención.

elevación de las pulsaciones y de la frecuencia cardiaca, lo cual merece mayor atención. Un ritmo regular no excesivamente rápido, por estrés y ansiedad: se refiere a cuando las personas con estrés o con ansiedad “notan” el latido cardiaco e incluso puede oírlo al acostarse incluso de lado en la cama.

Saber las causas por salud

Lo primero que el especialista sugiere para saber diferenciar si se trata de un problema cardíaco o no es tomarse el pulso.

Si las pulsaciones son normales (es decir, a un ritmo acompasado) debe haber entre 50 y 120 pulsaciones en reposo, y eso indica como causa probable un problema de estrés o ansiedad. Pero si son irregulares o es una cifra superior, como 180 pulsaciones por minuto, puede sospecharse otra causa más seria que sí convendría consultar, explicó.

“Como excepción, si notamos 120 o menos pulsaciones, pero estas son irregulares, y de vez cuando hubiera una de más o de menos, podría tratarse de extrasístoles o de fibrilación auricular”, según el experto.

También mencionó la realización de técnicas de electrocardiografía, como llevar un holter durante un mes, como otro método habitual para identificar ante qué está el paciente.

“Las técnicas de electrocardiografía son básicas para saber si tenemos un problema de arritmias”, detalló en su explicación.

Acudir a médicos

Ambos métodos determinarán si es un asunto emocional o cardíaco, lo cual conduce a acudir a un especialista —médico psiquiatra o un cardiólogo— para tratar el problema de las palpitaciones que pueden resultar preocupantes.

En el caso en que se descarte una patología cardíaca, entonces se trataría de una expresión de estrés o ansiedad más frecuente en estos tiempos y que, en sí, es un estado del cuerpo en el que se activa la amenaza, según la Ángela Palao, especialista en salud mental.

“Cuando hay algo que consideramos amenazante se genera una activación del sistema nervioso simpático, que es el que nos coloca en acción, en modo lucha o huida, y se activa una vasoconstricción a nivel corporal, el corazón vaya más rápido, y puede darse cierta hiperventilación o incluso taquicardia, por este nivel de amenaza; debe ir más rápido el corazón para suministrar ese oxígeno que necesita el cuerpo para la acción o la huida”, explicó

La psiquiatra advirtió la necesidad de acudir a una cita médica. “La ansiedad no es sólo un problema mental, sino una expresión física que hay que tratar”, subrayó.

FUENTE: Con información de InfoSalud de Europa Press