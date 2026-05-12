Neurogénesis: la sorprendente capacidad del cerebro para seguir naciendo

Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era una especie de ciudad terminada. Una vez construidas sus calles, sus edificios y sus conexiones principales, solo quedaba mantener lo que había, perder algo con la edad y, con suerte, conservar lo suficiente para seguir funcionando bien. La idea era sencilla, casi contundente: nacemos con un número determinado de neuronas y, a partir de ahí, toca administrarlas. Pero la ciencia, como ocurre tantas veces, ha ido matizando esa historia. Hoy sabemos que el cerebro es bastante menos rígido de lo que imaginábamos. No es una estructura cerrada, sino un órgano vivo, cambiante, sensible a lo que hacemos, a lo que sentimos, a cómo dormimos, a cómo nos movemos y a cómo nos relacionamos con el mundo.

Ahí aparece una palabra tan técnica como fascinante: neurogénesis. Dicho de forma sencilla, la neurogénesis es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas. Durante el desarrollo embrionario y la infancia, este proceso es intenso y fundamental: el cerebro se está formando, organizando y preparando para aprender del entorno. Lo curioso, lo que durante años resultó casi provocador para la neurociencia, es la posibilidad de que este nacimiento de nuevas neuronas continúe también en la vida adulta, especialmente en una zona muy concreta del cerebro: el hipocampo, una estructura profundamente vinculada a la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional.

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La imagen resulta poderosa: incluso cuando creemos que ya “somos como somos”, incluso cuando damos por hecho que nuestro cerebro está demasiado acostumbrado a funcionar de una manera, podrían seguir apareciendo pequeñas oportunidades biológicas de cambio. No significa que podamos reinventarnos de la noche a la mañana ni que baste con desear algo para que el cerebro lo haga. Pero sí nos recuerda algo importante: la mente adulta no está escrita en piedra. La experiencia la modifica.

Desde la psicología, esta idea es especialmente atractiva porque conecta con algo que vemos a diario: las personas cambian. A veces cambian lentamente, casi sin darse cuenta. Otras veces lo hacen después de una crisis, de una pérdida, de una terapia, de una relación significativa o de una etapa vital que les obliga a recolocarse.

La neurogénesis no explica por sí sola todos esos cambios, pero forma parte de una historia mayor: la de la plasticidad cerebral. El cerebro no solo puede crear algunas neuronas nuevas; también puede fortalecer conexiones, debilitar otras, reorganizar redes y ajustar su funcionamiento según la experiencia.

Conviene detenerse aquí para evitar una lectura simplista. La neurogénesis no es una receta mágica de autoayuda. No podemos decirle a una persona deprimida: “sal a correr y fabrica neuronas”. Sería injusto y reduccionista.

Quizá lo más interesante de la neurogénesis no sea imaginar un cerebro que produce neuronas como quien fabrica piezas nuevas, sino entender que el cerebro necesita condiciones para renovarse. Y esas condiciones no son extravagantes. Muchas son profundamente humanas: movimiento, descanso, curiosidad, vínculos, aprendizaje, seguridad emocional y proyectos con sentido.

También el sueño tiene un papel central. Dormir no es apagar el cerebro: es permitirle ordenar, limpiar, consolidar y regular. Cuando el sueño se rompe de forma crónica, no solo cambia el cansancio; cambia la tolerancia emocional, la atención, la memoria y la capacidad de afrontar problemas cotidianos.

Desde la psicoterapia, todo esto tiene una lectura esperanzadora. Muchas personas llegan a consulta diciendo: “yo soy así”, “mi cabeza funciona así”, “siempre reacciono igual”. Pero que algo esté aprendido no significa que sea inmodificable.

Quizá por eso resulta tan sugerente pensar que el cerebro adulto no es una máquina cerrada, sino un territorio en conversación permanente con la vida. Cada día no estrenamos un cerebro nuevo, pero tampoco usamos exactamente el mismo de ayer. Algo se ajusta. Algo se refuerza. Algo se debilita. Algo aprende.

La pregunta, entonces, no es solo si nacen nuevas neuronas. La pregunta más profunda es:

¿qué tipo de vida le estamos ofreciendo a nuestro cerebro para que pueda seguir cambiando?

Porque tal vez una de las ideas más bonitas de la neurociencia contemporánea sea esta: incluso en la adultez, incluso después de etapas difíciles, incluso cuando sentimos que llegamos tarde, el cerebro conserva una capacidad silenciosa de transformación. No infinita, no mágica, no inmediata. Pero real. Y eso, para la psicología, es una forma muy seria de esperanza.

Violeta Garcia psicóloga

Puedes visitarme en www.violetagarcia.es