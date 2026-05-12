martes 12  de  mayo 2026
SALUD

Una dieta rica en calcio y vitamina D previene la osteoporosis

Dentro de los alimentos que contienen calcio están la leche, el queso, el yogur y los vegetales verdes. La recomendación es incorporarlo a la dieta regular

El vaso de leche es bueno para evitar la osteoporosis&nbsp;

El vaso de leche es bueno para evitar la osteoporosis 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-La enfermedad que hace que los huesos se debiliten y rompan con facilidad es la osteoporosis. Independientemente de la edad, pueden asumirse medidas para prevenir la pérdida ósea, entre ellas cambios en la dieta regular.

"La osteoporosis se denomina una enfermedad 'silenciosa'. Puede sufrir pérdida ósea por años sin tener síntomas, hasta que se rompe un hueso. Un hueso roto puede causar fuertes dolores y discapacidad. Puede hacer que realizar las tareas diarias por ti misma sea difícil, como por ejemplo, caminar", advierte la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos.

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Este padecimiento es más común en mujeres mayores. En Estados Unidos, la osteoporosis afecta a una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años. Sin embargo, las mujeres más jóvenes también pueden presentarla.

En el caso de las mujeres, suelen tener huesos más pequeños, delgados y menos densos que los hombres. Además, tienden a vivir más que los hombres y, de forma natural, la pérdida ósea ocurre a medida que se envejece.

Para evitar el debilitamiento de los huesos, son clave algunas medidas:

Incorporar suficiente calcio y vitamina D a la dieta diaria. Dentro de los alimentos que de forma natural contienen calcio figuran la leche, el queso, el yogur y los vegetales de hojas verdes, como brócoli, col y mostaza de hoja.

En ocasiones, el calcio se agrega a ciertos alimentos como los cereales para el desayuno, jugo de naranja, tofu, leche de soja, panes y pastas.

Pese a que es difícil tener suficiente vitamina D solo a través de los alimentos, algunos de los que la contienen son el salmón, el atún y la yema de huevo.

    .Realizar actividades físicas que involucren carga de peso, como correr o bailar, para formar y fortalecer los huesos.

    .No fume: el tabaquismo aumenta el riesgo de quebraduras de huesos.

    . Si ingiere alcohol, hágalo de forma moderada. Beber demasiado de una sola vez o mezclarlo con ciertos medicamentos puede afectar el equilibrio y provocar caídas.

    Cuidar la columna

    Una de cada tres mujeres es propensa a sufrir una fractura provocada por la osteoporosis en su vida, señala la Oficina para la Salud de la Mujer.

    Asimismo, la osteoporosis no tratada puede generar quebraduras óseas graves (fracturas), especialmente en la cadera y la columna vertebral.

    "Las fracturas pueden ocurrir luego de caídas menores, tropezones o golpes contra un mueble. Las caídas son la principal causa de lesiones en adultos mayores de 65 años", indica la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos.

    FUENTE: Con información de la Oficina para la Salud de la Mujer

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