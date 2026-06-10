miércoles 10  de  junio 2026
SALUD MENTAL

Depresión adolescente: las señales que padres y docentes no deben ignorar

Expertos en salud mental destacan que identificar cambios de conducta a tiempo puede prevenir complicaciones mayores y facilitar una recuperación más efectiva

5% de la población adulta padece de depresión&nbsp;y 4% de trastorno de ansiedad, según la OMS

5% de la población adulta padece de depresión y 4% de trastorno de ansiedad, según la OMS

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Imagen referencial a una persona depresiva

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Imagen referencial-

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La adolescencia suele estar marcada por cambios emocionales y desafíos propios del crecimiento. Sin embargo, cuando el desánimo, la irritabilidad o el aislamiento se prolongan durante semanas y afectan la vida cotidiana, podrían ser indicios de un problema de salud mental que requiere atención profesional.

Según especialistas consultados por organismos de salud internacionales, la depresión figura entre los trastornos más frecuentes en adolescentes y puede afectar el desempeño escolar, las relaciones familiares y el bienestar general si no es detectada oportunamente.

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Más que tristeza pasajera

A diferencia de los altibajos emocionales habituales en esta etapa de la vida, la depresión se caracteriza por síntomas persistentes que interfieren con las actividades diarias.

Los expertos señalan que muchos adolescentes no expresan abiertamente que se sienten deprimidos. En lugar de ello, pueden mostrar irritabilidad constante, cambios repentinos de humor, retraimiento social o una disminución notable del interés por actividades que antes disfrutaban.

También pueden presentarse alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, falta de energía, dificultades para concentrarse y una caída en el rendimiento académico.

Señales que no deben ignorarse

Especialistas recomiendan prestar atención cuando un adolescente comienza a aislarse de familiares y amigos, abandona actividades recreativas o deportivas, pierde motivación de forma repentina o manifiesta sentimientos recurrentes de inutilidad, fracaso o desesperanza.

Las alertas aumentan cuando aparecen comentarios relacionados con la muerte, el deseo de desaparecer o expresiones de profundo desánimo. En estos casos, la búsqueda inmediata de ayuda profesional resulta fundamental.

El papel de la familia

Los expertos coinciden en que padres, representantes y docentes desempeñan un papel clave en la detección temprana de la depresión.

Mantener una comunicación abierta, escuchar sin minimizar las emociones del adolescente y generar espacios de confianza puede facilitar que los jóvenes expresen lo que están experimentando.

Asimismo, recomiendan evitar juicios o comparaciones que puedan incrementar sentimientos de culpa o incomprensión.

La importancia de actuar a tiempo

La evidencia médica indica que la depresión puede tratarse eficazmente mediante atención psicológica, acompañamiento familiar y, cuando corresponde, tratamiento especializado.

Profesionales de la salud mental insisten en que buscar ayuda temprana no solo mejora el pronóstico, sino que también reduce el riesgo de que los síntomas evolucionen hacia cuadros más severos.

Un problema de salud que requiere atención

La depresión adolescente no debe interpretarse como una etapa pasajera ni como una simple manifestación de rebeldía juvenil. Reconocer los síntomas y actuar con rapidez puede marcar una diferencia decisiva en la vida de un joven que enfrenta dificultades emocionales.

Para los especialistas, la intervención temprana sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud mental de los adolescentes y ofrecerles oportunidades reales de recuperación y desarrollo.

FUENTE: Con información de La Organización Mundial de la Salud, los Centers for Disease Control and Prevention y Mayo Clinic

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