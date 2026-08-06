viernes 7  de  agosto 2026
SALUD

EEUU aprueba la primera vacuna contra la gripe de ARN mensajero para adultos mayores

La agencia FDA aprobó la inmunización hacer frente a la enfermedad respiratoria, pero requirió profundizar estudios de su uso en mayores de 65 años de edad

La vacuna antigripal busca prevenir casos de patología respiratoria en EEUU &nbsp;

La vacuna antigripal busca prevenir casos de patología respiratoria en EEUU

 

JOSEPH PREZIOSO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EEUU aprobó la primera vacuna contra la gripe basada en la molécula ARN mensajero (ARNm), destinada para adultos mayores de 50 años de edad que requieran la inmunización contra enfermedades respiratorias, se informó.

La agencia federal adscrita al Departamento de Salud autorizó la inoculación con la observación de que debe estar sujeta a estudios más profundos en los casos de personas de más de 65 años de edad, y que sean posteriores a su comercialización.

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La información fue dada a conocer por el laboratorio Moderna, responsable de la vacuna, a través de un comunicado citado por medios, al considerar el riesgo significativo de la gripe en EEUU.

La gripe en EEUU

“La gripe sigue siendo un importante desafío para la salud pública, y mFLUSIVA ofrece una nueva e importante opción para las personas mayores en Estados Unidos”, según el mensaje de la directora ejecutiva de la farmacéutica, Stéphane Bancel.

A principios de 2026, la gripe se extendió con fuerza en EEUU y se prevé que aún haya brotes ante las próximas temporadas pico entre otoño e invierno, indican reportes.

"Moderna espera tener mFLUVISA disponible para las poblaciones elegibles en Estados Unidos para la temporada de virus respiratorios 2026-2027", informó.

Vacuna para mayores

La compañía farmacéutica indicó que la vacuna antigripal podría estar disponible en tiendas seleccionadas en el país en las próximas semanas, pero no informó el precio para su adquisición.

Según informaciones, en febrero pasado, Moderna afirmó que la FDA había calificado sus ensayos clínicos de insuficientes y en consecuencia rechazaron la solicitud de revisión de la nueva inoculación.

Sin embargo, la FDA rectificó su postura una semana después, luego de una reunión que Moderna calificó como "constructiva" y este miércoles comunicó la aprobación de la vacuna.

No se descarta que esta opción médica antigripal pueda ser en principio centro de polémica, debido a que la tecnología ARNm ha sido criticada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

FUENTE: Con información de France24, modernatx.com, Infobae

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