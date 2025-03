El agotamiento en profesionales de la salud, una crisis en aumento

Los profesionales de la salud han estado en la primera línea de batalla durante emergencias sanitarias globales, como la pandemia de COVID-19, lo que ha exacerbado la fatiga física y mental en el sector. Según diversos estudios, más del 40% de los trabajadores sanitarios experimentan síntomas de burnout, lo que impacta en su bienestar y en la calidad del servicio.

Entre los principales factores que contribuyen a la crisis se encuentran jornadas extenuantes y falta de descanso adecuado, altos niveles de presión y responsabilidad, escasez de personal, incremento de la carga de trabajo y falta de apoyo emocional y psicológico en el entorno laboral.

El agotamiento compromete su rendimiento y toma de decisiones, y aumenta el riesgo de errores médicos. Por ello, desde la Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR), entendemos que el bienestar de los profesionales de la salud no puede seguir siendo ignorado. Hemos desarrollado diversas iniciativas para concienciar sobre el problema y ofrecer herramientas que ayuden a prevenir el burnout en el sector. Por ejemplo, recomendamos:

-Espacios de concienciación y educación: A través de los Congresos Iberoamericanos para Prevenir el Burnout, reunimos a expertos y profesionales para discutir estrategias que permitan reducir el agotamiento laboral en la salud. Brindamos información clave sobre cómo implementar pausas activas, la importancia del descanso y la regulación emocional en entornos de alta presión.

-Promoción de programas de bienestar laboral: Impulso de programas que ayuden a redefinir la cultura del descanso en las empresas y organizaciones sanitarias. El objetivo es que el descanso y la salud mental sean prioridades dentro del sistema de salud, asegurando que los trabajadores puedan acceder a jornadas laborales más equilibradas.

-Talleres y recursos para la prevención del burnout: Fomentar espacios de formación sobre inteligencia emocional, mindfulness y técnicas de manejo del estrés que pueden ser implementadas dentro de hospitales y clínicas. El enfoque se centra en enseñar a los profesionales cómo reconocer los primeros signos del burnout y qué estrategias pueden aplicar para prevenirlo.

Creemos firmemente que la prevención del burnout es posible si cambiamos la manera en que entendemos el bienestar en el trabajo. El cambio comienza con la conciencia, y juntos podemos trabajar para que el sector de la salud sea un lugar donde el bienestar sea una prioridad, no un privilegio.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://viahr.org