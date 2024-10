El cáncer de mama es 100% genético

Explicó el experto que muchas veces se confunde la palabra genético con lo hereditario y no es igual: genético se refiere a que se produce en los genes y hereditario es la transmisión del gen de un familiar a otro. Aproximadamente el 15% de los cánceres de mamas son hereditarios.

“El resto son esporádicos o por otra aparición que no tiene que ver con herencia, pero el 100% de ellos son genéticos, producidos por alteraciones de algunos genes siendo la mayoría conocidos y una gran porción aun en investigación”, acotó el especialista en oncología.

Su opinión científica revela que no existe una causa única para que se produzca esta anomalía, la cual considera “es multifactorial porque existen muchísimos factores que pueden modificar el gen”, dijo el oncólogo que labora en la clínica Perfilab en Caracas.

El especialista hace una comparación del tema con un libro. “Nuestras células están renovándose constantemente y las “palabras” escritas son como las nuevas células”. Agregó que como si se tratara de un libro de cocina “si en la fórmula escrita hay un error ortográfico o se cambia una palabra (célula) es como decir, paradójicamente que hay una alteración del gen”.

Y esto “puede producir una comida distinta o errónea porque algo fue modificado y no se siguió un curso normal en la explicación de una receta”. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo para una mayor comprensión, se preguntó: ¿por qué se cambia esa palabra o se altera ese gen? “Hay muchos factores ambientales que se han atribuido como el consumo de cigarrillo y alcohol, la obesidad y la falta de ejercicio que son cosas que confluyen entre sí”, respondió.

Considera que no hay uno único elemento porque hay pacientes que fuman y no les pasa nada y hay otros que no lo hacen y tienen muchísimos tipos de tumores. “Entonces es un grupo multifactorial que responde también a una sensibilidad genética”.

Dijo el doctor Hernández, médico de la Universidad de Oriente (UDO) que sí existen factores de riesgo para el cáncer de mama que son modificables y otros que no. Entre los modificables está el estilo de vida, la alimentación, el consumo de anticonceptivo, terapia de reemplazo hormonal, la actividad física de fuerza que es vital y el consumo de cigarrillo y alcohol.

“Hay algunos, que me gusta denominarlos parcialmente modificables porque dependen de la edad y de la conciencia de la mujer para cambiarlos”.

Y otros que son no modificables: el sexo, ser mujer es el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama. De igual manera la edad de desarrollo, que sea antes de los 12 años, la edad de menopausia que sea después de los 55 años, todo eso aunado a factores familiares genéticos hereditarios”. La Organización Mundial de la Salud dice que una de cada 12 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que el diagnóstico a tiempo es la clave.

En hombres

Se le ha querido dar una importancia relativa a este tema, pero no lo es. “Menos del 1% de los casos de cáncer de mama ocurren en hombres. Tanto es así que tienen que juntarse varios factores. El hombre normalmente carece de las estructuras internas de la mama que tiene la mujer o no están completamente desarrolladas lo que dificulta e imposibilita la producción de cáncer”.

Pero hay hombres que tienen tejidos mamarios desarrollados conocido como ginecomastia (condición que se caracteriza por el desarrollo anormal de tejido mamario en los hombres) aunado a la edad y a una baja presencia de testosterona. Agregó que todo esto puede favorecer al desarrollo de cáncer mamario en hombres incluyendo además la predisposición genética. “Pero ciertamente en las mujeres ocurre en más del 99% de los casos”.

Factores sicológicos

Enfatizó que la ciencia se acerca cada vez más a determinar que el cáncer de mama o la alteración de genes tiene una relación significativa con el estrés, con situaciones de tristezas por familiares fallecidos o por alguna separación, lo que induce a que el cáncer de mama pueda desarrollarse de manera más temprana. Aunque considera que esto es algo que no tiene evidencia científica alta, si está en estudio y “creemos ciertamente que, si hay factores sicológicos o sociales presentes”, negando con ello que se trate de un simple mito.

¿Qué causa el Cáncer?

En conclusión, para el doctor Enrico Hernández la respuesta más sencilla es:

No existe una única causa

Es un conjunto de factores que confluyen para crear esta terrible enfermedad

La deformación de los genes en tu cuerpo es lo que genera la alteración de las células

El alcoholismo, el tabaco, la falta de actividad física y la mala alimentación son los principales causantes de esas alteraciones de los genes.

Por eso es tan importante que acuda a su control médico para una evaluación física completa una vez al año.

La detección temprana es la principal herramienta para combatir esta enfermedad. “Tocarse no es suficiente, lo importante es que se haga evaluar”, acotó el especialista. Más allá del autoexamen es necesario que se realicen estudios de forma constante, en tres pasos, para prevenir el cáncer de mama:

Mamografía/ Tomosíntesis Eco mamario, como complemento Consulta mastológica, por un especialista en Cáncer de Mama.

Recordó que la prevención temprana es el primer paso para una recuperación rápida y exitosa. Es importante que se haga su chequeo anual con un especialista. El cirujano oncólogo Enrico Hernández mantiene una campaña para intervenir de manera gratuita a mujeres que sufren esta patología sin recursos.

Creó el programa de “dona una operación”, una iniciativa que surgió en 2020, como base para unir el esfuerzo de muchas personas y canalizarlo para ayudar a prolongar vidas. Se trata de una campaña humanitaria en pro del beneficio de mujeres que no pueden sufragar el gasto de una intervención quirúrgica.

FUENTE: ENTREVISTA CON EL ONCÓLOGO ENRICO HERNÁNDEZ