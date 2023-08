Embarazo críptico puede presentarse por factor psicológico

Muchos jóvenes no tienen la dirección necesaria para tomar decisiones adecuadas para sus futuros

De acuerdo a la especialista, cuando un embarazo críptico se produce la mujer no llega a experimentar o no reconoce los síntomas y signos típicos comunes durante la gestación, incluyendo la amenorrea, náuseas y vómitos o el incremento del volumen abdominal. En muchos casos tampoco el médico ni los familiares son capaces de detectarlos.

Riesgos para el bebé y para la madre

Un embarazo críptico o silencioso como también lo llaman, puede suceder, incluso, en mujeres que no son primerizas. El riesgo, explicó la doctora Cañada, es tanto para la madre como para el bebé. Cuando la mujer no es consciente de que está embarazada no existe ninguna precaución ni control sobre la evolución del embarazo ni recibe la atención médica prenatal necesaria.

“De este modo, la situación de la madre en el momento del embarazo, así como la evolución del feto no pueden ser evaluadas y no se dispone de información por parte de los médicos sobre posibles estados carenciales, complicaciones o anomalías".

Quiere decir que los bebés que nacen de un embarazo críptico corren riesgos de presentar problemas de salud, nacer prematuros y bajo de peso. Por otra parte, la madre puede sufrir complicaciones prenatales: como diabetes gestacional, hipertensión o preeclampsia, que ponen en riesgo la salud de la madre, señaló la ginecóloga española.

Además, por lo general las mujeres que no saben que están embarazadas, siguen con sus hábitos como fumar y beber alcohol y otros tóxicos que afectan la salud y el desarrollo del bebe.

La mujeres para detectar un embarazo críptico tiene que estar pendiente de cualquier síntoma, por muy pequeño que sea, cambios en la menstruación, o algún síntoma no común, es importante que la mujer acuda a un chequeo médico ginecológico.

La doctora Cañada, destacó que las pruebas de embarazo, en caso de ser críptico, estos test da negativo por lo general si la gestación está avanzada, debido a que los niveles de gonadotropina coriónica han disminuido. “Esta hormona aumenta su concentración en el momento de la concepción. A partir de las 12 semanas de embarazo disminuye sus niveles, llegando incluso a negativizarse”.

Causas que puede producirse un embarazo críptico

Los médicos ginecólogos coinciden en señalar que las causas por las que tienen lugar los embarazos crípticos no están muy claras, pero existe una combinación de factores físicos y psicológicos que pueden desembocar en este tipo de embarazo.

Las personas con ciclos menstruales muy irregulares, producidos por el Síndrome de Ovario Poliquístico, la práctica de deportes de mucho impacto o menopausia precoz, por ejemplo, tienen más riesgo de no notar que se ha producido un embarazo durante más tiempo, puesto que están acostumbradas a perder la menstruación durante meses.

Personas con alto sobrepeso u obesidad que también sufren periodos irregulares pueden tener más complicaciones a la hora de identificar el aumento de peso con un embarazo e incluso en ocasiones ni siquiera perciben los movimientos del bebé.

Así mismo, los sangrados que tienen lugar durante el primer trimestre de embarazo, pueden confundirse en ocasiones por estas reglas irregulares.

Para los médicos especialistas ginecólogos un embarazo críptico es un caso muy raro. El factor psicológico tiene un papel innegable en muchos de los embarazos crípticos. Cuando el embarazo no se desea o no se cree que se pueda alcanzar, la persona embarazada puede convencerse a sí misma de que no está embarazada y de que los síntomas que experimenta tienen otra causa.

En estos casos, el autoconvencimiento puede incluso llegar a producir reacciones físicas distintas a las de un embarazo común. Muchas mujeres que sufren negación de embarazo no experimentan náuseas en el embarazo, las descarta como una indigestión o por otro motivo. Los fetos se sitúan a lo largo, de forma que el vientre no sobresale de la misma manera y se mueven muy poquito

