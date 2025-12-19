viernes 19  de  diciembre 2025
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

La legisladora republicana denunció que existe “terror en la comunidad” y calificó de “inhumanas” las deportaciones de personas sin antecedentes tras distanciarse de la política migratoria de la Casa Blanca

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.

Senado Florida
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La senadora estatal republicana Ileana García exigió el cese de las operaciones migratorias en el condado Miami-Dade contra personas sin antecedentes, acciones a las que catalogó de "arbitrarias" e "inhumanas", y marcó un quiebre con las políticas de deportación de la Casa Blanca.

La legisladora, quien fundó la organización Latinas for Trump en 2016, denunció que las medidas implementadas “traicionan al electorado hispano” que apoyó el regreso de los republicanos al poder con Donald Trump a la cabeza.

Lee además
Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas
Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

En declaraciones de DIARIO LAS AMÉRICAS, García alertó sobre la erosión de las garantías constitucionales y el clima de pánico que impera en el sur de la Florida entre la comunidad inmigrante.

Aunque la narrativa de las agencias federales describe los operativos más recientes como acciones dirigidas a capturar a los "peores de los peores" —criminales violentos y amenazas a la seguridad nacional—, diversas organizaciones comunitarias en el sur de la Florida han denunciado una realidad distinta.

Reportes indican que las redadas han derivado en numerosos "arrestos colaterales", donde inmigrantes indocumentados que no eran el objetivo original y carecen de antecedentes penales han sido detenidos simplemente por encontrarse en el lugar equivocado durante la operación.

Desencanto en la base electoral

La senadora cubanoamericana expresó su “decepción” ante lo que considera “el giro radical” de las agencias federales y lamentó que la promesa de “restaurar el orden nacional” derivara en una persecución indiscriminada contra familias establecidas en el país.

Según sus palabras, existe un creciente arrepentimiento que manifiestan sus propios votantes ante la severidad de las medidas. "He visto muchos casos que han llegado a mi oficina con lágrimas en los ojos y me han dicho: 'Yo voté por él [Trump], yo puse carteles, yo lo apoyo al 100%, pero yo no voté por esto'".

Para la senadora por el Distrito 36, el gobierno federal “castiga a inocentes” en su afán por cumplir cuotas estadísticas: "Mi preocupación son estas redadas arbitrarias donde justos pagan por pecadores lastimosamente".

Reportes comunitarios y videos virales en redes sociales han puesto en contexto la presencia de agentes federales en zonas residenciales y comerciales de la Pequeña Habana, Hialeah y Doral en Miami-Dade.

“Algunos de esos agentes federales aparecen encapuchados en nuestras calles; esto es inconcebible. Este no es el país que queremos”, remarcó la legisladora.

Tragedias humanas y debido proceso

García expuso situaciones concretas que, a su juicio, evidenciarían una falta de criterio en las detenciones, las cuales afectan incluso a ancianos y personas rehabilitadas hace décadas, de acuerdo sus declaraciones.

"Es inhumano. Una señora de 72 años, bajo la administración de Biden le pusieron una orden de deportación, y ahora llegaron, la recogieron y la mandaron para México. Ella no tiene a nadie en México y no puede regresar a Cuba porque no tiene sus papeles", detalló la legisladora.

Asimismo, cuestionó la legalidad de revocar el estatus migratorio de forma retroactiva a “individuos que son productivos”. Citó el ejemplo de un hombre que, tras cometer un error en 1981, cumplió su condena, estableció un negocio exitoso y pagó impuestos durante años, solo para acabar detenido en un centro de inmigración y luego deportado.

"Si de la noche a la mañana tú me diste algún tipo de estatus de inmigración y me lo quitas, claro que soy ilegal, pero estas personas llegaron, cumplieron, pasaron por el proceso", argumentó García.

Impacto económico y social

Más allá del drama humanitario, la senadora advirtió sobre el colapso inminente de sectores económicos vitales para Florida, como la agricultura y el cuidado de personas mayores, rubros que dependen en gran parte de mano de obra inmigrante. García rechazó los “discursos xenófobos” y defendió la dignidad de los trabajos que realizan los latinos.

"¿Qué es un americano? ¿Y por qué esos americanos no hacen estos trabajos que nosotros con mucho orgullo hacemos? Agricultura, limpiar casas, cuidar personas mayores, restaurantes. Ellos también pueden hacerlos, pero no los hacen", increpó.

García describió el trauma psicológico que paraliza a la comunidad, comparable según ella con los momentos más oscuros de la pandemia reciente.

"Hemos pasado del terror de haber vivido en los últimos años el COVID a pasar a personas que me dicen 'tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de llevar a mis hijos al colegio'", sentenció la senadora, quien reiteró su petición al presidente para que retome el camino de la justicia y abandone las tácticas de intimidación.

Temas
Te puede interesar

El Departamento de Justicia destituye a ocho jueces de inmigración en Nueva York

Eileen Higgins se juramenta como alcaldesa de Miami, "estoy ansiosa por empezar"

Glamour y celebridades: así fue la premier de 'Los Casi Algo' en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

José A. Aguilar Hernández, de 56 años acusado por las autoridades en este caso.
SUCESO

Alerta en Miami-Dade: niños drogados con cocaína mientras estaban al cuidado de su padre

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DECRETO

Régimen de Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, Cuba y Venezuela e incluye a EEUU

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.
INVESTIGACIÓN

Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
ABSURDO

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado