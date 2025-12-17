Liga Profesional de Fútbol Argentino: cuánto ganó la organización con el acuerdo millonario de Betano

Una imagen 3D del emblema de un equipo de fútbol nacional de Argentina

El acuerdo de la AFA con Betano está finalizando, ya que ahora la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina llevará el nombre de Mercado Libre.

Aunque los términos del contrato que se está extinguiendo son secretos, aquí pondremos las neuronas a funcionar para hacer el cálculo aproximado de cuánto habría pagado la marca para convertirse en naming sponsor de la competencia.

BALONCESTO Entrenador del Heat se apoya en comparación con Dwyane Wade para retar a Norman Powell

CONTENIDO PATROCINADO Por qué los modos demo de tragamonedas son ideales para que pongas a prueba, sin riesgo, tus habilidades

Además, en este artículo leerás sobre las dificultades que atraviesa actualmente el fútbol argentino en torno a las apuestas deportivas y, por último, descubrirás la fórmula para conocer qué casinos online son legales en Argentina sin complicaciones.

¿De cuánto se estima que fue el acuerdo entre Betano y la Liga Profesional de Fútbol Argentino?

Los naming rights, es decir, los derechos del nombre de marca de una liga, son uno de sus principales activos, ya que implican exposición y menciones constantes de la marca auspiciante en la TV, las redes sociales y las comunicaciones oficiales.

En el caso argentino, se trata además del producto deportivo más masivo del país y en el que los argentinos apuestan más. Por lo tanto, incrustar el nombre de la marca en el torneo es una decisión lógica para cualquier casa de apuestas o casino.

El acuerdo por dos temporadas entre Betano y la AFA es secreto y el monto al que ascendió el contrato no se conoce con exactitud, ya que ambas instituciones decidieron no hacerlo público.

Aun así, es posible estimarlo gracias a otros datos. Por ejemplo, se sabe que el acuerdo anterior entre la AFA y Binance para el naming sponsor del torneo habría sido valorado en US$14 millones por dos temporadas, es decir, alrededor de US$7 millones anuales.

El número no es exacto, pero sirve como base comparativa, ya que el activo comercial en juego es el mismo, el nombre de la liga argentina. Se intuye que Betano ha pagado un monto similar (o incluso más alto) por cada temporada, antes de que estos derechos fueran comprados por Mercado Libre para el 2026 y 2027.

El contrato con River como parámetro

Un segundo dato a tener en cuenta es el acuerdo que Betano firmó con River Plate como sponsor principal de camiseta. Según trascendió en medios económicos, el contrato rondaría los US$13,5 millones por tres temporadas, lo que equivale a unos US$4,5 millones anuales.

Aunque River representa, por sí solo, una exposición internacional enorme, ser el naming sponsor de toda la liga necesariamente se mueve al número algunos escalones más arriba. En función de estos dos datos, se puede hacer un cálculo del monto, que giraría en torno a los US$14 millones por las dos temporadas.

Conviene subrayar que la cifra corresponde a una estimación de valor de mercado de contratos comparables, no al monto oficial ni confirmado del acuerdo entre Kaizen Gaming (propietaria de Betano) y la AFA. El dato puntual del acuerdo continúa bajo estricta confidencialidad, siempre que ambas partes no lo den a conocer.

lucasvphotos-hvEeDMBQgsI-unsplash

¿Qué incluía la alianza entre la AFA y la empresa de apuestas?

Aparte del intercambio de un auspicio de naming rights por dinero, el acuerdo que la AFA y Betano mantuvieron se componía de otros activos, cuyos detalles sí se dieron a conocer en el comunicado difundido por la marca de apuestas.

Por ejemplo, habían pactado experiencias presenciales y digitales para hinchas como sorteos, premios y acciones promocionales. Además, ambas marcas se comprometieron a trabajar en planes de marketing y comunicación conjuntos.

EMBED YOUTUBE LINK HERE: https://www.youtube.com/watch?v=8nsPSq1Sv1E

Como corolario, el contrato incluía el acompañamiento institucional de la AFA en la expansión de Betano en el país, bajo un enfoque con énfasis en el juego responsable y consumo controlado del servicio de apuestas.

De lo anterior se desprende que la empresa de apuestas Kaizen Gaming, dueña de Betano, acordó con AFA un plan local, que se enmarca en una estrategia regional más amplia que se detallará a continuación en este artículo.

Betano y River, los detalles de un contrato de colaboración

El plan de Betano de despliegue y desembarco en Argentina incluyó también otro acuerdo de auspicio con el club River Plate, uno de los más convocantes del país sudamericano.

Betano firmó con River un contrato que se extiende por tres temporadas, hasta mediados de 2027, con opción de renovación por un año adicional. Así, se convirtió en la marca que figura en la camiseta del club de Núñez.

A diferencia de lo ocurrido con la AFA, en este caso sí que se conocieron los montos, contabilizando unos US$13,5 millones por las tres temporadas. Es la primera vez que Betano actúa como patrocinador principal de un club argentino. La firma se realizó con Kaizen Gaming, empresa de origen griego propietaria de la marca.

El acuerdo deja traslucir una estrategia de la marca de apuestas, que llegó a la Argentina en 2024 dispuesta a desbancar a la competencia. Para River, esta firma encaja dentro de una estrategia de internacionalización y diversificación de ingresos.

Una marca con 19 mercados internacionales y otros patrocinios de interés

El desembarco en Argentina es un ejemplo más de un plan de avance en 19 mercados internacionales, una estrategia que se basa en llegar a cada uno de ellos con patrocinios de alto impacto.

Por ejemplo, Betano competiciones internacionales como la FIFA Club World Cup, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League o la CONMEBOL Copa América 2024. Aunque no sea el único sponsor de estos torneos ni en todos ellos posea los naming rights, se trata de una combinación poderosa.

Tener un pie en FIFA, UEFA y CONMEBOL no es habitual en la industria del juego y muestra una ambición clara de posicionamiento global y una inversión millonaria en auspicios.

La presencia de Betano en clubes históricos de Europa

En el continente europeo, Betano tiene acuerdos con clubes de peso histórico y proyección internacional, como son:

FC Bayern München (Alemania)

Aston Villa (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal)

SL Benfica (Portugal)

FC Porto (Portugal)

Brøndby IF (Dinamarca)

FCSB (Rumania)

AC Sparta Praha (República Checa)

El patrón que se repite en todos los casos es que se trata de instituciones con visibilidad continental. En otras palabras, no son clubes que recién empiezan, sino marcas deportivas consolidadas que tienen su propio peso específico.

Un pie en Brasil y después otro en Argentina

Si se observa la historia y el volumen de los auspicios de Betano en la región, es fácil darse cuenta de que Brasil es uno de los mercados prioritarios de la marca. En este país, la casa de apuestas es naming sponsor del Brasileirão, de la Copa do Brasil y sponsor de clubes como Flamengo.

Argentina aparece como el segundo gran eje sudamericano, donde la compañía de origen griego tuvo presencia simultánea en la Liga Profesional de Fútbol Argentino (Torneo Betano), el club River Plate y las competiciones de CONMEBOL.

Los auspicios en el fútbol y la regulación de apuestas en Argentina, un equilibrio delicado

Los auspicios de casas de apuestas no pasaron desapercibidos en Argentina. Además de ser acuerdos multimillonarios que llaman la atención de la prensa, hay una característica del entorno regulatorio en Argentina que las convierte en blanco de escrutinio.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países que ya cuentan con una ley de juego online, en Argentina la legislación está fragmentada por provincias, algo semejante a lo que ocurre en Estados Unidos, donde cada distrito tiene la potestad de habilitarlas (o no).

Según datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), 19 jurisdicciones ya regulan casinos y apuestas online. Entre ellas se encuentran los territorios más poblados de la Argentina, como CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Cada uno de estos distritos define sus propias licencias, pliegos, controles y sistemas de fiscalización. Por ese motivo, en Argentina no existe una única ley que facilite los controles sobre los patrocinios, por ejemplo, unas medidas que ya son bastante comunes en los mercados europeos de juego.

Los escándalos por amaños que investiga la justicia Argentina

La delicadeza de la combinación entre apuestas y patrocinios se pone aún más de manifiesto frente a distintos casos que investiga la Justicia local. En los últimos años, pero más intensamente desde 2022, fiscales avanzaron sobre presuntos arreglos de partidos que tendrían como trasfondo el mercado de las apuestas, con especial foco en categorías del Ascenso y encuentros de menor visibilidad mediática.

Las causas abiertas describen patrones similares, con apuestas concentradas en resultados muy específicos, cuentas creadas poco antes de los partidos, ganancias extraordinarias y conductas deportivas "llamativas" (como goles en contra, penales insólitos o errores reiterados).

En algunos hay jugadores, representantes, dirigentes e incluso árbitros involucrados, lo que amplía el alcance del problema y expone una red más compleja que excede lo estrictamente deportivo.

luis-villasmil-4V8uMZx8FYA-unsplash

¿Cómo saber qué casinos online son legales en Argentina frente a las dificultades regulatorias?

En este escenario de fragmentación legislativa y manchas que salpican a jugadores o árbitros, los usuarios responsables de apuestas deportivas y casino a veces tienen dificultades para elegir un sitio de juego.

Lo principal es mirar que el operador tenga una licencia otorgada por la autoridad local correspondiente a la provincia o ciudad donde reside el jugador, algo que se puede comprobar con la terminación de dominio ".bet.ar".

Aunque la legislación sea un rompecabezas, todos los reguladores provinciales se pusieron de acuerdo en ese detalle. Por lo tanto, mirar la terminación del dominio es un paso ineludible.

Ante la complejidad del mapa regulatorio, los comparadores de casinos también cumplen un rol central, listando únicamente a aquellos que tienen una licencia provincial para operar legalmente. En un país donde el negocio del fútbol mueve millones y las apuestas ganan protagonismo, la información confiable es una barrera de defensa para el usuario.



Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.