Pentágono lanza operación contra el Estado Islámico en Siria en respuesta al ataque contra tropas de EEUU

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos informó este viernes del lanzamiento de un " ataque masivo" contra objetivos de Estado Islámico (EI) en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares.

Aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería estadounidenses atacaron más de 70 objetivos en el centro de Siria el viernes, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el grupo Estado Islámico (EI).

"Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en toda la región", dijo el almirante Brad Cooper en un comunicado.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que el ejército estadounidense lanzó una "represalia muy seria" contra el EI en Siria tras un ataque de este grupo que causó la muerte de tres estadounidenses.

"Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables", afirmó Trump en su red Truth Social.

"Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del EI en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al EI", escribió el mandatario estadounidense.

'Ataque ojo de halcón'

"Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas", ha anunciado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de su perfil en la red social X.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la operación, denominada 'Ataque ojo de halcón', "no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de venganza". Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo", reveló.

"Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron la OPERACIÓN OJO DE HALCÓN en Siria para eliminar a combatientes de ISIS, así como infraestructura y sitios de armamento, en respuesta directa al ataque", escribió Hegseth en X, utilizando uno de los acrónimos del grupo yihadista.

A gran escala

Aseguró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump como presidente, "nunca dudará ni cederá en la defensa" del pueblo estadounidense". "Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a los estadounidenses —en cualquier parte del mundo—, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad", expresó.

El ataque perpetrado en el centro de Siria cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil.

Trump lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria" y afirmó que se había tratado de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias.

El Pentágono anunció que las fuerzas del CENTCOM realizan la operación con aviones de combate, helicópteros de ataque y otros activos para llevar a cabo el ataque a gran escala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CENTCOM/status/2002154219089113254&partner=&hide_thread=false CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP