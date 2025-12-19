Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

WASHNGTON.- En una nueva declaración sobre el conflicto con Venezuela , el presidente de EEUU, Donald Trump , dejó abierta la posibilidad de una guerra con el régimen de ese país, luego de asegurar que no necesita la autorización del Congreso para llevar adelante una operación terrestre contra los carteles de la droga.

Subrayó, no obstante, que no discutirá si las últimas órdenes sobre el bloqueo de buques petroleros, bajo sanciones estadounidenses, que salgan o vayan a Venezuela y los ataques navales a embarcaciones asociadas al narcotráfico en aguas del Caribe, podrían desencadenar un conflicto bélico.

Este jueves, el presidente estadounidense reafirmó que no necesitaría el permiso legislativo para tomar acciones contra el régimen de Venezuela al que declaró “organización terrorista extranjera”, al vincularlo con el narcotráfico y ya notificó al Congreso de sus planes.

“No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto”, afirmó desde el Despacho Oval, horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU convocó para el martes un debate sobre el conflicto, a petición de Maduro.

EEUU y acciones contra Venezuela

Trump en sus declaraciones también asomó que podría considerar más acciones contra buques petroleros irregulares en la zona y, al ser consultado sobre posibles acontecimientos en un futuro próximo, dijo: "Depende. Si son suficientemente estúpidos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos".

Y a pesar de no descartar la posibilidad de una guerra con Venezuela, declinó comentar si el objetivo de las acciones de EEUU es el derrocamiento de Maduro, del que aseguró "sabe exactamente" qué quiere Washington.

"Lo sabe mejor que nadie", apuntó.

FUENTE: Con información de Europa Press