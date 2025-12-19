Seis soldados mueren en ataque del ELN con drones y explosivos contra base militar en Colombia

Seis soldador allecieron en un atentado del ELN en el norte de Colombia

BOGOTÁ.- Al menos seis soldados del Ejército colombiano murieron y otros 31 resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar ubicada en una zona rural del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

El hecho fue atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ), según informó el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en la madrugada del viernes el aumento del número de víctimas mortales, luego de que un balance preliminar reportara inicialmente cuatro fallecidos y una decena de heridos.

El ataque se produjo contra una instalación de un batallón de infantería y constituye la segunda ofensiva mortal del ELN contra la fuerza pública en menos de una semana, dejando un saldo total de ocho uniformados asesinados.

Negociaciones fallidas con el ELN

De acuerdo con las autoridades, la arremetida se llevó a cabo mediante el uso de drones y artefactos explosivos, una modalidad que evidencia el nivel de sofisticación tecnológica empleado por la guerrilla. “Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN”, expresó el ministro Sánchez en la red social X, al tiempo que confirmó que los heridos están recibiendo atención médica especializada.

Videos difundidos en redes sociales muestran a militares siendo trasladados en camillas y sillas de ruedas a centros de salud cercanos, así como un incendio en el interior de la base, presuntamente provocado por las explosiones. Las Fuerzas Militares indicaron que se mantienen operativos de seguridad en la zona para evitar nuevos ataques.

El atentado ocurre en un contexto de negociaciones de paz fallidas entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro, y marca la ausencia de la tradicional tregua navideña que la guerrilla había declarado en años anteriores.

En respuesta, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 50,000 dólares por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

"El Estado hace y seguirá haciendo presencia en el territorio para enfrentar a estos violentos, proteger a la población y garantizar que hechos como este no se repitan ni queden impunes", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mindefensa/status/2002010885351678157&partner=&hide_thread=false ¡Colombia no se doblega ante el terrorismo! Rechazamos el atentado perpetrado en Aguachica, Cesar, que segó la vida de seis de nuestros uniformados y dejó 31 más heridos mientras cumplían con su deber de proteger a los colombianos. A sus familias, compañeros y seres queridos les… pic.twitter.com/TFmlAJZ3kG — Mindefensa (@mindefensa) December 19, 2025

FUENTE: Con información de NTN24