Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró que el règimen de Nicolás Maduro , está cooperando activamente con grupos armados vinculados al narcotráfico como las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, para exportar droga a Estados Unidos.

"Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países", manifestó el jefe de la diplomacia estadounidense en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.

En la rueda de prensa, Rubio declaró que "estos grupos terroristas criminales" representan "la amenaza más importante de la región" y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos, con diferente resultado.

"Tenemos gobiernos que cooperan, como Panamá, Costa Rica o El Salvador", dijo Rubio antes de asegurar que incluso mantiene "muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente", en referencia a Gustavo Petro.

"Lo que simplemente busca nuestro país es la seguridad del hemisferio", añadió Rubio.

La razón por la que Venezuela recibe tanta atención, a juicio de Rubio, "es porque Venezuela es un país con un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas", afirmó saber el secretario de Estado antes de mencionar a Irán y Hezbolá.

No hay acuerdos con bandas

Rubio afirmó que Estados Unidos no puede ni va a firmar ningún acuerdo de paz con bandas narcotraficantes, esto en plena campaña sin precedentes de ataques mortíferos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"No vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes. No podemos. No podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la mara salvadoreña] MS-13, no podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la banda venezolana] Tren de Aragua", enumeró Rubio, en rueda de prensa.

Lo mismo sucede con la guerrilla colombiana ELN y con los grupúsculos que aún combaten surgidos de las FARC, "que siguen enviando drogas a Estados Unidos o alguno de esos cárteles en México", añadió.

"No puedes firmar un acuerdo de paz con esa gente de la misma manera que no podrías firmar con una mafia", aseveró.

Estados Unidos ha destruido hasta ahora al menos 29 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, con al menos 104 muertos, que Washington acusa de ser "narcoterroristas".

Organizaciones terroristas

El gobierno de Donald Trump ha ido clasificando a lo largo de los meses, desde que asumió el poder, a la gran mayoría de esos cárteles como "organizaciones terroristas", lo que a su juicio justifica los ataques.

Trump ha amenazado con ataques "muy pronto" en tierra, sin mencionar específicamente un país latinoamericano, lo que ha generado alarma en la región.

Varios países, en especial los que están gobernados por la izquierda, acusan a Washington de supuestamente traer vientos de guerra a la región; se trata de gobiernos que apoyan a la narcodictadura que gobierna en Venezuela.

"La amenaza más importante que existe en la región es esta", enfatizó Rubio, en alusión al crimen organizado y al narcotráfico.

A su juicio, todos los países están de acuerdo, incluso los más críticos con la manera de operar de Washington.

