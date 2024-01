Expertos en ejercicios participan en iniciativa "Get Fit for No Kid Hungry"

Iniciativa Get Fit For No Kid Hungry.

MIAMI.- En enero, aquellos que deseen comenzar el año de manera saludable y a la misma vez retribuir a una buena causa tienen la oportunidad de hacerlo a través de Get Fit for No Kid Hungry, una iniciativa que une al público y la comunidad de salud y bienestar para crear conciencia y recaudar fondos para ayudar a terminar con el hambre infantil en los Estados Unidos.

Durante todo el mes, las personas pueden unirse a clases en vivo ofrecidas en inglés y español por sus entrenadores favoritos, para ejercitarse y mostrar su generosidad donando a la recaudación de fondos personal de cada trainer. Cada dólar donado por los participantes de Get Fit for No Kid Hungry puede ayudar a proporcionar 10 comidas saludables a niños.

La nutricionista y master trainer fitness Dayana Perozo; la maratonista, running y fitness coach, cofundadora y creadora del Método M Mariana Sánchez-Willams;y el personal trainer y fundador de Coolto Fitness Yasmany Rodríguez, conducirán las clases en español; mientras que las clases en inglés serán dirigidas por Ron Boss Everline, Kelly LeVeque, Simone de La Rue y muchos otros.

Estos expertos se unen para ayudar a conectar a uno de cada cinco niños en Estados Unidos y proveerlos de los alimentos que necesiten.

Este esfuerzo es de suma importancia para nuestra comunidad latina, ya que, de acuerdo a las cifras de USDA, casi el 25% de hogares latinos con niños corren el riesgo de pasar hambre, en comparación con el 17.3% del promedio nacional.

Clases y horarios

Las clases ofrecidas en Get Fit For No Kid Hungry van desde yoga, culturismo, entrenamientos HIIT, nutrición y más.

Las personas pueden participar en los eventos de transmisión en vivo uniéndose a la clase de cada anfitrión en su canal social individual o plataforma de elección. Las clases en español tendrán lugar en las siguientes fechas:

- 23 de enero, 9:00 am ET - Yasmany Rodríguez - My Booty Up.

- 25 de enero, 6:00 pm ET - Yasmany Rodríguez - Abs y Cardio.

- 27 de enero, 9:00 am ET - Dayana Perozo - Glúteos y Abdominales de Acero.

- 31 de enero, 9:00 am ET - Mariana Sánchez-Williams - Fuerza en el Mat con Pesas.

Dayana Perozo señaló la importancia y el impacto que esta iniciativa tiene tanto en los participantes como en los niños que serán beneficiados.

"Una de mis grandes metas y lo que hago a través de mis plataformas es concientizar sobre lo importante que es la nutrición para evitar enfermedades y llevar un estilo de vida saludable. Por esto me enorgullece participar en esta iniciativa de No Kid Hungry, para asegurar que todos los niños cuenten con las comidas que necesitan para prosperar", comentó.

Por su parte, Mariana Sánchez-Williams manifestó su emoción ante este evento. "Estoy muy emocionada de participar nuevamente en Get Fit For No Kid Hungry y unir a toda mi comunidad para iniciar juntos el 2024 a través del movimiento y la solidaridad, logrando esa sensación de unidad, fuerza e inspiración".

Por último, Yasmany Rodríguez enfatizó en la necesidad de acompañar los entrenamientos con una buena alimentación. "

"Una nutrición completa y balanceada es vital para tener una vida más saludable y es por esto que me complace formar parte de una iniciativa que trabaja para que nuestros niños cuenten con tres comidas diarias".

La iniciativa

No Kid Hungry es una campaña nacional enfocada en eliminar el hambre infantil en los Estados Unidos, apoyando programas que ayudan a que las familias pongan comida en la mesa como SNAP, las comidas escolares, las comidas de verano y créditos tributarios para las familias de bajos ingresos.

Mientras que la inseguridad alimentaria afecta a 13 millones de niños en el país, No Kid Hungry está trabajando para asegurar que todos los niños reciban tres comidas diarias, ayudando a expandir y fortalecer estos programas y ayudando a que las comunidades reciban los recursos necesarios para alimentar a los niños.

Get Fit for No Kid Hungry cuenta con el apoyo de Dole Food Company, Gaiam y Athletic Greens.

Para participar y unirse a esta causa, visite NoKidHungry.org/GetFitLive, donde podrá conocer la lista completa de entrenadores y el calendario de clasesde entrenamiento y bienestar.