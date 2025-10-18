Galleri, el nuevo análisis de sangre que puede detectar más de 50 tipos de cáncer antes de los síntomas

MIAMI - El Dr. Mauricio González, internista y especialista en obesidad radicado en la ciudad de Nueva York, compartió en sus redes sociales una noticia que podría marcar un antes y un después en la medicina preventiva: Un nuevo análisis de sangre llamado "Galleri" ha demostrado capacidad para detectar más de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas.

El test , desarrollado por la empresa de biotecnología GRAIL, identifica fragmentos de ADN liberados por células cancerosas en el torrente sanguíneo. En un estudio realizado con más de 25.000 adultos durante un año, Galleri logró detectar correctamente el 62% de los casos positivos y descartó el 99% de los negativos, lo que representa un avance significativo en términos de precisión diagnóstica.

"Cáncer identificado"

Además, cuando se combinó con métodos tradicionales como la colonoscopía, la mamografía y el papanicolau, el poder de detección se multiplicó por siete. Lo más destacado: Tres de cada cuatro cánceres identificados por Galleri corresponden a tipos que actualmente no cuentan con programas de detección, como los de hígado, ovario, páncreas y estómago, indicó el galeno.

González, también embajador de UNICEF y becario en endocrinología, advirtió que “esto no es el final”, ya que la detección temprana no garantiza por sí sola una mejor calidad de vida ni menor mortalidad. “Eso todavía necesita ser investigado”, señaló. En ese sentido, se espera que en 2026 se publiquen los resultados del ensayo NHS-Galleri en Reino Unido, que incluye a 140.000 personas monitoreadas durante tres años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mauricio Gonzalez, MD. (@dr.mauriciogonzalez)

Por su parte, GRAIL anunció resultados positivos del estudio registracional PATHFINDER 2, que será presentado ante la FDA como parte del proceso de aprobación previa a la comercialización. El test requiere prescripción médica y está recomendado para adultos con riesgo elevado de cáncer, especialmente mayores de 50 años. No reemplaza los exámenes convencionales, sino que los complementa, ampliando el alcance de la detección.

Con esta tecnología, GRAIL busca transformar el paradigma de la oncología preventiva, apostando por una intervención temprana que permita tratar el cáncer antes de que se vuelva incurable.

FUENTE: Con información de Grail/Redes Sociales