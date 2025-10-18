sábado 18  de  octubre 2025
INVESTIGACIÓN

Galleri, el nuevo análisis de sangre que puede detectar más de 50 tipos de cáncer antes de los síntomas

El test no reemplaza los exámenes convencionales, pero podría convertirse en el complemento clave para salvar vidas antes de que el cáncer avance

Enfermera extrae una muestra de sangre a paciente.&nbsp;

Enfermera extrae una muestra de sangre a paciente. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El Dr. Mauricio González, internista y especialista en obesidad radicado en la ciudad de Nueva York, compartió en sus redes sociales una noticia que podría marcar un antes y un después en la medicina preventiva: Un nuevo análisis de sangre llamado "Galleri" ha demostrado capacidad para detectar más de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas.

El test, desarrollado por la empresa de biotecnología GRAIL, identifica fragmentos de ADN liberados por células cancerosas en el torrente sanguíneo. En un estudio realizado con más de 25.000 adultos durante un año, Galleri logró detectar correctamente el 62% de los casos positivos y descartó el 99% de los negativos, lo que representa un avance significativo en términos de precisión diagnóstica.

Lee además
El médico Luis Montel. 
SALUD

Dr. Luis Montel: "La idea de vivir puede más que el cáncer"
Imagen referencial. 
SALUD

Terapias alternativas y complementarias en el tratamiento del cáncer de mama: aliados para el bienestar integral

"Cáncer identificado"

Además, cuando se combinó con métodos tradicionales como la colonoscopía, la mamografía y el papanicolau, el poder de detección se multiplicó por siete. Lo más destacado: Tres de cada cuatro cánceres identificados por Galleri corresponden a tipos que actualmente no cuentan con programas de detección, como los de hígado, ovario, páncreas y estómago, indicó el galeno.

González, también embajador de UNICEF y becario en endocrinología, advirtió que “esto no es el final”, ya que la detección temprana no garantiza por sí sola una mejor calidad de vida ni menor mortalidad. “Eso todavía necesita ser investigado”, señaló. En ese sentido, se espera que en 2026 se publiquen los resultados del ensayo NHS-Galleri en Reino Unido, que incluye a 140.000 personas monitoreadas durante tres años.

Por su parte, GRAIL anunció resultados positivos del estudio registracional PATHFINDER 2, que será presentado ante la FDA como parte del proceso de aprobación previa a la comercialización. El test requiere prescripción médica y está recomendado para adultos con riesgo elevado de cáncer, especialmente mayores de 50 años. No reemplaza los exámenes convencionales, sino que los complementa, ampliando el alcance de la detección.

Con esta tecnología, GRAIL busca transformar el paradigma de la oncología preventiva, apostando por una intervención temprana que permita tratar el cáncer antes de que se vuelva incurable.

FUENTE: Con información de Grail/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

En la lucha contra el cáncer de mama, los datos importan

Cantante D'Angelo, ícono del soul, muere a los 51 años

Biden se somete a radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe