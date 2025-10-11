Biden se somete a radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

WASHINGTON — El expresidente Joe Biden ha comenzado a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le diagnosticó en mayo, según declaró este sábado un portavoz.

"Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas", de acuerdo con un comunicado.

Las sesiones de radioterapia durarán cinco semanas y acompañarán al tratamiento de hormonas en forma de píldora que el expresidente ya comenzó, según el comunicado.

El demócrata de 82 años, que se retiró de su candidatura a la reelección en 2024 por motivos de salud y obligado por la cúpula del Partido Demócrata, reveló en mayo que le habían diagnosticado una forma "agresiva" de cáncer de próstata que ya había hecho "metástasis óseas".

Su cáncer tenía entonces una puntuación de 9 en la escala de Gleason, que evalúa la agresividad de los cánceres de próstata en una medición que va hasta 10, según la oficina del expresidente.

¿En qué consiste el tratamiento?

La radioterapia "utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas", explica la Sociedad del Cáncer de Estados Unidos en su sitio web.

Este tipo de tratamiento se utiliza para las distintas etapas del cáncer de próstata, especifica la organización.

El propósito de tomar hormonas para esta enfermedad, señala la institución, es "reducir los niveles de hormonas masculinas, llamadas andrógenos, en el cuerpo o evitar que impulsen el crecimiento de las células del cáncer de próstata".

Tras expresar inicialmente su "tristeza" por la noticia en mayo, el actual presidente Donald Trump sugirió al día siguiente que el diagnóstico del demócrata se conocía desde hacía mucho tiempo debido al avanzado estado de la enfermedad y que fue ocultado por los asesores de Biden a los estadounidenses.

En junio, Trump ordenó el inicio de una investigación sobre el entorno de Biden, sospechoso de haber "conspirado" para encubrir el deterioro físico y cognitivo de su sucesor y predecesor en la Casa Blanca y el uso del bolígrafo automático con el que se firmaron importantes documentos con el aparente desconocimiento del mandatario.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press