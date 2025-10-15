miércoles 15  de  octubre 2025
Cantante D'Angelo, ícono del soul, muere a los 51 años

Una fuente informó a la revista People que el cantante pasó las últimas dos semanas en cuidados paliativos, luego de una larga estancia en el hospital

Captura de pantalla del ícono del soul D'Angelo en el videoclip Untitled (How Does It Feel) 

Captura de Pantalla/D'Angelo/YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El ícono de música soul D'Angelo murió a los 51 años después de recibir tratamiento contra el cáncer de páncreas, reportaron el martes 14 de octubre varios medios estadounidenses. Una fuente informó a la revista People que el cantante pasó las últimas dos semanas en cuidados paliativos, luego de una larga estancia en el hospital.

"La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz para nosotros en esta vida... Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos entristece profundamente anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus seguidores de todo el mundo como D'Angelo, falleció", declaró su familia en un comunicado.

D'Angelo, nombre de nacimiento Michael Eugene Archer, nació en Richmond, Virginia del Este, y alcanzó el éxito en 1995 gracias a su álbum debut Brown Sugar. Según reportes de AFP, el artista presentaba un nuevo sonido soul que mezclaba la suavidad del canto de los años 1970 con sonoridades analógicas y hip hop.

El cantante abrió la puerta a personalidades como Erykah Badu, Lauryn Hill y más recientemente, a Frank Ocean.

Embed

Tributos

Tras conocerse la noticia, nombres importantes de la industria musical rindieron homenaje al cantante de Lady con emotivos mensajes sobre su trabajo e influencia.

La superestrella Beyoncé recurrió a su sitio web para compartir un sentido tributo.

“Descansa en paz, Michael Eugene Archer, conocido en el mundo de la música como el inimitable D'Angelo. Te agradecemos tu hermosa música, tu voz, tu dominio del piano y tu arte. Fuiste el pionero del neo-soul y eso cambió y transformó el rhythm & blues para siempre. Nunca te olvidaremos”, dijo la cantante.

Su excompañera Kelly Rowland, también se pronunció.

“¡Esto duele profundamente! ¡La forma en que este hombre se entregó por completo a la música! Las historias que he escuchado sobre su brillante proceso… me quedo sin palabras…”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el cantante y actor Jamie Foxx publicó en Instagram un extenso mensaje de cariño hacia D'Angelo.

“Dios te puso aquí por una razón y todos tuvimos la suerte de ver lo que Dios había creado. Por eso hoy se me llenan los ojos de lágrimas al enterarme de que Dios se ha llevado a casa una de sus creaciones especiales… Sé que Dios no se equivoca… Pero este duele muchísimo… Descansa, amigo… Te extrañaremos por siempre… Pero tu música y tu huella se sentirán en las generaciones venideras…", expresó.

Otra personalidad en expresar sus condolencias fue la rapera Missy Elliott, quien dedicó su mensaje al hijo del cantante, Michael Archer II, cuya madre falleció en un accidente automovilístico siete meses atrás.

"Ningún padre quiere ver partir a sus hijos, pero es doloroso para los niños ver partir a sus padres, así que recen por su hijo, quien también perdió a su madre este año, para que tenga fuerza ", escribió.

Lauryn Hill, Doja Cat, Monica y Jennifer Hudson son otras de las celebridades que se pronunciaron respecto al fallecimiento del artista.

