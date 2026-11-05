jueves 5  de  noviembre 2026
ESTUDIO

La migraña, una discapacidad infravalorada a pesar del impacto en la calidad de vida

El 84.7% de encuestados cree que la migraña se confunde con un dolor de cabeza común

El Día de Acción Internacional contra la Migraña es el 12 de septiembre

El Día de Acción Internacional contra la Migraña es el 12 de septiembre

Pixabay

MADRID.- El 80.8% de los pacientes de migraña considera que se infravalora la discapacidad que provoca esta enfermedad neurológica, pese a que dos de cada tres ven su calidad de vida seriamente afectada, según recoge el informe 'La migraña crónica en España: la enfermedad invisible', impulsado por Lundbeck Iberia.

El documento, que parte de un cuestionario a 850 personas que refieren padecer migraña crónica, el 80 por ciento de ellas, mujeres, analiza el impacto de la enfermedad y los retos que persisten en su abordaje. Se estima que hay 1.300 millones de pacientes con migraña en el mundo y, en España, cuatro millones, de los que más de un millón conviven con su forma crónica.

Lee además
Mujer hablando con APP de glucosa 
SALUD

¿Puede la IA detectar la diabetes tipo 2 en solo 20 segundos?
Imagen referencial. 
SALUD

Los alimentos ultraprocesados podrían afectar la salud sexual masculina, según especialista

"Sin embargo, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada y, con demasiada frecuencia, minimizada porque la confundimos con un simple dolor de cabeza cuando su afectación en la calidad de vida de las personas va mucho más allá", ha advertido el director médico de Lundbeck Iberia, Lluís Pujadas, en la presentación del informe.

Los resultados muestran que la migraña afecta a las actividades cotidianas básicas (53,5%), la salud mental y el estado de ánimo (48,8%), el trabajo o estudios (47,4%), la calidad del sueño (41,5%) y la vida social y ocio (34,8%).

En el entorno laboral o académico, el 53,2 por ciento afirma que su rendimiento ha disminuido, el 38,7 por ciento ha faltado al trabajo o a clase durante una crisis. Asimismo, el 15,4 por ciento ha pedido una baja laboral y el 13,5 por ciento ha dejado de trabajar de forma temporal o permanente.

Este notable impacto contrasta con la invisibilización que perciben los pacientes. En este sentido, el 84,7 por ciento de encuestados cree que la migraña se confunde con un dolor de cabeza común y el 80,6 por ciento opina que está infradiagnosticada e infravalorada.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU aprueba versión genérica de inyección preventiva contra el VIH

Prediabetes: la señal de alerta que millones de personas ignoran

Nuevos tratamientos contra el Alzheimer: avances y limitaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
EEUU

Secretario de Seguridad Nacional anuncia que las deportaciones de migrantes continuarán

El gobernador Ron DeSantis habla con algunos residentes de Florida.
BUENA NOTICIA

DeSantis anuncia sesión especial para aplicar la Enmienda 3 antes de enero

Símbolos de los partidos demócrata y republicano. 
Política

Vance, Rubio y DeSantis, entre los nombres que se perfilan para suceder a Trump en 2028

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ANáLISIS

Trump ante un nuevo frente de batalla: la derrota republicana abre la puerta a una ofensiva demócrata en el Congreso

El alemán Alexander Zverev reacciona tras perder un punto en un partido contra el italiano Lorenzo Musetti, el 4 de noviembre de 2026.
TENIS

Zverev sucumbe ante Musetti en su primer partido como número uno del mundo

Te puede interesar

Los candidatos al Congreso por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, podrían ir a recuento. 
LA BATALLA CONTINÚA

Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
Elecciones

Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Maureen Porras y Fernanda Gomes.
ELECCIONES 2026

Doral: solo 16 votos separan a dos candidatas y mantienen en vilo un escaño del Concejo

En aeropuertos como el de Francia, aviones son inspeccionados por agentes, tras amenazas de bomba   
ALARMA AÉREA

Más de 15 aviones aterrizan de emergencia en aeropuertos de Europa por amenazas de bomba

El gobernador Ron DeSantis habla con algunos residentes de Florida.
BUENA NOTICIA

DeSantis anuncia sesión especial para aplicar la Enmienda 3 antes de enero