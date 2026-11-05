La migraña, una discapacidad infravalorada a pesar del impacto en la calidad de vida

El Día de Acción Internacional contra la Migraña es el 12 de septiembre

MADRID. - El 80.8% de los pacientes de migraña considera que se infravalora la discapacidad que provoca esta enfermedad neurológica, pese a que dos de cada tres ven su calidad de vida seriamente afectada, según recoge el informe 'La migraña crónica en España: la enfermedad invisible', impulsado por Lundbeck Iberia.

El documento, que parte de un cuestionario a 850 personas que refieren padecer migraña crónica, el 80 por ciento de ellas, mujeres, analiza el impacto de la enfermedad y los retos que persisten en su abordaje. Se estima que hay 1.300 millones de pacientes con migraña en el mundo y, en España, cuatro millones, de los que más de un millón conviven con su forma crónica.

"Sin embargo, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada y, con demasiada frecuencia, minimizada porque la confundimos con un simple dolor de cabeza cuando su afectación en la calidad de vida de las personas va mucho más allá", ha advertido el director médico de Lundbeck Iberia, Lluís Pujadas, en la presentación del informe.

Los resultados muestran que la migraña afecta a las actividades cotidianas básicas (53,5%), la salud mental y el estado de ánimo (48,8%), el trabajo o estudios (47,4%), la calidad del sueño (41,5%) y la vida social y ocio (34,8%).

En el entorno laboral o académico, el 53,2 por ciento afirma que su rendimiento ha disminuido, el 38,7 por ciento ha faltado al trabajo o a clase durante una crisis. Asimismo, el 15,4 por ciento ha pedido una baja laboral y el 13,5 por ciento ha dejado de trabajar de forma temporal o permanente.

Este notable impacto contrasta con la invisibilización que perciben los pacientes. En este sentido, el 84,7 por ciento de encuestados cree que la migraña se confunde con un dolor de cabeza común y el 80,6 por ciento opina que está infradiagnosticada e infravalorada.

FUENTE: Con información de Europa Press