lunes 2  de  noviembre 2026
SALUD

EEUU aprueba versión genérica de inyección preventiva contra el VIH

El tratamiento costará 40 dólares anuales por paciente y estará disponible en 120 países, gracias a un acuerdo de precios anunciado en septiembre de 2025

Buscan acabar con el VIH, tuberculosis y malaria para el 2030

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Por María Graterol

WASHINGTON.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el lunes una versión genérica de un tratamiento preventivo contra el VIH que se administra mediante dos inyecciones al año, una decisión que acerca este fármaco revolucionario a los mercados de países de bajos ingresos.

La aprobación de las autoridades estadounidenses fue anunciada por Dr. Reddy's Laboratories, una farmacéutica india que fabrica la versión genérica del lenacapavir, y por Unitaid, una iniciativa internacional dedicada a facilitar el acceso a medicamentos en países de ingresos bajos y medios.

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El tratamiento costará 40 dólares anuales por paciente y estará disponible en 120 países, gracias a un acuerdo de precios anunciado en septiembre de 2025 entre Dr. Reddy's, Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

Tratamiento preventivo

Este tratamiento, que consiste en dos inyecciones al año, permite reducir en un 99,9% el riesgo de contraer el VIH. Se trata de un avance significativo en el campo de los medicamentos conocidos como profilaxis preexposición (PrEP).

Otros tratamientos preventivos requieren la toma diaria de un comprimido.

"Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy's", afirmó Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de la empresa, en un comunicado.

"Desarrollar y fabricar un inyectable complejo de acción prolongada como el lenacapavir a un precio asequible requirió sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para dar respuesta a una necesidad urgente de acceso".

"La decisión de Unitaid de asumir riesgos desde el principio está contribuyendo a acortar el tiempo que transcurre entre un avance científico y el acceso real a los países", añadió Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid.

La FDA aprobó en junio de 2025 el lenacapavir, desarrollado por la farmacéutica Gilead, como tratamiento preventivo contra el VIH.

Sin embargo, su elevado precio —unos 28.000 dólares anuales en Estados Unidos, aunque las aseguradoras aplican descuentos— representaba un importante obstáculo para convertirlo en una herramienta decisiva en la lucha contra una enfermedad que ha causado más de 40 millones de muertes en las últimas cuatro décadas.

A finales de 2024, Gilead concedió licencias a seis farmacéuticas, entre ellas Dr. Reddy's, para fabricar versiones genéricas del lenacapavir.

"Incluso antes de que los genéricos estuvieran disponibles, más de 125.000 personas en diez países africanos pioneros en la adopción de este tratamiento ya habían comenzado a recibir lenacapavir".

FUENTE: Con infomación de AFP

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