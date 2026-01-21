La vacuna del herpes zóster se asocia con retraso en el envejecimiento biológico

Un estudio difundido por la publicación especializada Journals of Gerontology indica que la inmunización frente al virus varicela-zóster se vincula con una desaceleración en los marcadores del envejecimiento biológico.

Esta evidencia modifica la comprensión actual sobre las campañas de vacunación dirigidas a la población de edad avanzada, al sugerir que la protección obtenida trasciende la prevención de la enfermedad infecciosa aguda y sus secuelas directas.

La investigación detalla que el fármaco interviene en los mecanismos moleculares e inflamatorios que caracterizan el deterioro celular. Este planteamiento coincide con análisis previos divulgados en las revistas Nature y Cell, los cuales asociaron la administración de esta vacuna con una incidencia menor de cuadros de demencia y deterioro cognitivo. Por tanto, los datos actuales refuerzan la hipótesis de que el fármaco ejerce una función moduladora sobre procesos degenerativos sistémicos.

"Los resultados respaldan la hipótesis de que la vacunación contra el herpes zóster puede influir en los sistemas biológicos clave relevantes. La investigación pone énfasis en la diferencia entre edad cronológica y biológica, subrayando que este último concepto refleja el estado real de órganos y sistemas del cuerpo, más allá de la cifra en años, aunque los efectos parecen específicos del dominio y varían con el tiempo", plantea el estudio.

Desde el ámbito epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud señala que el herpes zóster se produce por la reactivación del virus latente de la varicela, afectando a uno de cada tres adultos. La vulnerabilidad ante este patógeno se incrementa de forma progresiva a partir de los 50 años, lo que otorga a estos hallazgos una relevancia directa en el diseño de políticas de salud pública destinadas a mejorar la calidad de vida en la vejez.

Un equipo internacional de investigadores, liderado desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM), centro mixto del CSIC, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha identificado un nuevo compuesto con gran potencial como fármaco antiviral contra el virus del herpes simple.

Inspirado en un medicamento ya utilizado contra la gripe, el nuevo candidato, denominado LN-7, bloquea el proceso mediante el cual este virus empaqueta su material genético, un paso indispensable para formar nuevas partículas virales y propagarse en el organismo. El nuevo compuesto consigue actuar incluso frente a cepas que han desarrollado resistencia a los tratamientos actuales, que solo controlan los brotes sin eliminar el virus.

El hallazgo, publicado en la revista 'Advanced Scienc'e, representa un avance significativo en la búsqueda de tratamientos alternativos para esta infección persistente y, en muchos casos, resistente a los medicamentos disponibles.

El nuevo candidato, denominado LN-7, pertenece a una familia de moléculas inspiradas en la estructura del baloxavir marboxil, un medicamento antigripal aprobado en varios países. A diferencia de los antivirales clásicos como el aciclovir -que actúan sobre la ADN polimerasa viral-, LN-7 bloquea un proceso distinto y crítico, concretamente la actividad de la nucleasa que participa en el empaquetamiento del genoma viral dentro de las partículas infecciosas.

FUENTE: Con información de Europa Press