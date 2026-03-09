lunes 9  de  marzo 2026
SALUD Y ACCESO

Modelo de atención médica por membresía busca abrir espacio entre pacientes sin seguro en Miami

El sistema Direct Primary Care, que elimina intermediación de aseguradoras, comienza a ganar terreno como alternativa para personas que enfrentan altos costos o dificultades para acceder a consultas médicas

Imagen referencial de un paciente durante una consulta médica.

CANVA
El doctor Pete A. Gutierrez, médico general con amplia trayectoria profesional en Miami.

CORTESÍA GUTIERREZ COMMUNITY HEALTH
Maylin Perez Roman, Nurse Practicioner en Medicina Familiar.

CORTESÍA GUTIERREZ COMMUNITY HEALTH
Orlando Companioni, asistente médico con experiencia en medicina de emergencia y atención primaria.

CORTESÍA GUTIERREZ COMMUNITY HEALTH
Equipo de profesionales que ponen en practica la iniciativa Direct Primary Care en Miami.

CORTESÍA GUTIERREZ COMMUNITY HEALTH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El aumento de los costos de la atención médica y las dificultades para obtener citas oportunas continúan siendo un desafío para muchos residentes del sur de Florida, especialmente para quienes no cuentan con seguro o enfrentan planes con deducibles elevados.

En ese contexto, algunos médicos han comenzado a explorar modelos alternativos de atención primaria que buscan simplificar el acceso a consultas básicas.

Uno de esos enfoques es el Direct Primary Care (DPC), un sistema en el que los pacientes pagan una cuota mensual fija para acceder a servicios de atención primaria sin intermediación de aseguradoras ni facturación por cada consulta.

El modelo, que se ha expandido en distintos puntos de Estados Unidos durante la última década, plantea una relación más directa entre médico y paciente y elimina procesos administrativos asociados al sistema tradicional de seguros de salud.

En Miami, el doctor Pete A. Gutierrez puso en marcha recientemente una práctica basada en este esquema a través de la organización Gutierrez Community Health, con el objetivo de atender a personas que enfrentan dificultades para acceder a consultas médicas en el sistema convencional.

Dr. Pete A. Gutierrez
El doctor Pete A. Gutierrez, médico general con amplia trayectoria profesional en Miami.

Según explicó el propio especialista, el enfoque busca reducir barreras que suelen limitar el acceso a la atención primaria.

“En esencia, la atención médica debería centrarse en la relación entre el médico y el paciente”, señaló Gutierrez al explicar la filosofía del modelo.

El equipo clínico de la práctica incluye también a Maylin Perez Roman, Nurse Practicioner en Medicina Familiar, y Orlando Companioni, asistente médico con experiencia en medicina de emergencia y atención primaria.

Bajo este sistema, los pacientes pueden programar consultas con mayor duración, acceder a visitas el mismo día o al siguiente y comunicarse con el personal médico mediante teléfono, mensajes o telemedicina.

Maylin Perez
Maylin Perez Roman, Nurse Practicioner en Medicina Familiar.

Más allá de iniciativas particulares, el modelo Direct Primary Care ha comenzado a atraer interés dentro del sector sanitario como una posible respuesta a los desafíos del sistema de salud, especialmente para trabajadores independientes, estudiantes o familias que no cuentan con cobertura médica tradicional.

Orlando Companioni
Orlando Companioni, asistente médico con experiencia en medicina de emergencia y atención primaria.

En el sur de Florida, donde el acceso a servicios de salud continúa siendo una preocupación para numerosos residentes, algunos especialistas consideran que este tipo de alternativas podría contribuir a ampliar las opciones de atención primaria fuera de los esquemas tradicionales.

