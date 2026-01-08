jueves 8  de  enero 2026
INVESTIGACIÓN

Estudio revela habilidad de perros "genios" para aprender palabras al escuchar conversaciones

Shany Dror, investigadora cognitiva del Clever Dog Lab estudió canes que han demostrado habilidades para "aprender un idioma" a través de interacciones sociales

No es casual que muchos de los perros seleccionados para trabajos de asistencia, terapia o guía sean diestros

No es casual que muchos de los perros seleccionados para trabajos de asistencia, terapia o guía sean diestros

Imagen de Yama Zsuzsanna Márkus/ Pixabay
La exposición directa al sol puede provocar un golpe de calor, especialmente en perros de pelaje oscuro o razas braquicéfalas (de hocico corto).

La exposición directa al sol puede provocar un golpe de calor, especialmente en perros de pelaje oscuro o razas braquicéfalas (de hocico corto).

EBD
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Un reducido grupo de perros tiene la capacidad de aprender vocabulario humano más allá de aquellas palabras especiales que cautivan a cualquier animal: comida, parque y, claro, galletas.

Así lo muestra un estudio publicado el jueves en la revista Science. De acuerdo con la investigación, algunos canes "dotados" son capaces de aprender palabras, al igual que los niños pequeños, escuchando conversaciones ajenas.

Lee además
Camilo Loret de Mola
RELATO

Una flor, un perro o un abrazo
Escena del filme Good Boy del cineasta Ben Leonberg.
SÉPTIMO ARTE

"Good Boy": una película aterradora desde la perspectiva de un perro

Shany Dror, investigadora cognitiva del Clever Dog Lab de la Universidad Veterinaria de Viena, desde hace varios años realiza el "Desafío del perro genio", en el que reclutó canes que han demostrado una particular habilidad para "aprender un idioma" a través de interacciones sociales.

Junto con un equipo de la Universidad Eötvös Loránd de Hungría, Dror estudió si un grupo de perros particularmente inteligentes podía asociar una nueva palabra con un objeto sin enseñarle la conexión entre ambos de manera directa.

Según el estudio, algunos perros "dotados para aprender palabras" a través de entrenamiento y de juegos también pueden hacerlo simplemente al escuchar a personas hablar entre sí.

Durante siete años de investigación han encontrado alrededor de 45 perros con esa capacidad.

"Razas sorprendentes"

Tal habilidad fue hallada en perros considerados inteligentes, como los border collie, pero también en una "sorprendente" variedad de razas, como shih tzu, pequinés y yorkshire terriers, junto con mestizos.

Algunos dueños "me han contado que hablaban de pedir una pizza, y entonces el perro llegaba con el juguete llamado pizza", dijo Dror.

Más allá de la cifra, Dror resalta que la investigación da pistas sobre "la compleja maquinaria necesaria para el aprendizaje social".

"Nos da una suerte de pista al hecho de que antes de que los humanos desarrollaran el lenguaje, primero tuvieron esta compleja habilidad cognitiva para aprender de otros", agregó.

Clive Wynne, especialista en comportamiento canino de la Universidad Estatal de Arizona, advierte que los animales estudiados "son profundamente excepcionales" y que las personas no deben esperar cualidades de genio en sus mascotas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

¿A qué temperatura empieza a sentir frío tu perro?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma desde el Air Force One que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

Por Carlos Armando Cabrera
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas