Miami-Dade: ofrecen mamografías gratuitas para mujeres sin seguro médico

Según explica Mayo Clinic, una mamografía tradicional crea imágenes bidimensionales de la mama. Un nuevo tipo de mamografía, denominada mamografía 3D (tomosíntesis mamaria), crea imágenes tridimensionales de la mama. Muchos centros médicos ofrecen la mamografía 3D además de la mamografía tradicional 2D para la detección del cáncer mamario.

Embed - Liga Contra El Cancer on Instagram: "Mark your calendars for Friday, March 8th! Free mammograms available. Your health matters, don’t miss out! #MammogramEvent #WomensHealth"