Mitos y realidades sobre la cirugía bariátrica para perder peso

La caída del cabello no tiene relación directa con la cirugía, sino con el efecto de la pérdida de peso. Cuando una persona pierde peso por cualquier motivo, llámese una enfermedad crónica, un cáncer o por la misma cirugía, el folículo piloso queda débil, el pelo tiende a ser reemplazado por uno más delgado, y da la impresión de que se está perdiendo el pelo.

Cuando el paciente estabiliza el peso, el cabello le sale igual que antes.

¿Se dificulta quedar embarazada después de la cirugía?

Falso. Al contrario, después de la cirugía el paciente baja de peso y puede quedar fácilmente en embarazo. La obesidad causa esterilidad porque hay un trastorno hormonal, se aumentan los andrógenos, no se maduran los óvulos, el paciente no ovula y hace ovarios poliquísticos y demás.

Cuando el paciente se opera, muchas veces se regula hormonalmente, presenta una ovulación y queda en embarazo incluso sin llegar a ver la menstruación. Entonces, se le recomienda no quedar en embarazo por lo menos los primeros seis meses de la cirugía.

¿Tendré que consumir vitaminas de por vida?

El consumo de vitamina depende de la cirugía que el paciente se vaya a realizar. En las de tipo malabsortivas, como los bypass, se hace un procedimiento donde el alimento no pasa por el primer sector del intestino delgado. Por lo tanto, baja la absorción de mucho nutrientes. Estos pacientes tienen que tomar suplementos vitamínicos. Cuando es tipo Sleeve, donde no se toca el intestino delgado y no hay bypass, se le da un suplemento oral de una multivitaminas cualquiera, porque no debe tener trastornos metabólicos importantes.

¿Sufriré del estómago y vómitos después de la cirugía?

En cuanto a los vómitos, puede que se presenten no solo en esta cirugía, sino en cualquiera abdominal. Usualmente se dan el primer día en la fase inicial. Cuando una cirugía está hecha con una buena técnica, el paciente no debe tener vómitos importantes.

Tras la cirugía, ¿perderé peso de forma desmedida?

La cirugía bariátrica en general está diseñada para que el paciente pierda entre el 70% y 80% del sobrepeso. Esperamos que quede con índice de masa en 27%, más o menos, que es un sobrepeso leve, pero más sano que una obesidad mórbida. Si el paciente no tiene mucho exceso (25 o 30 kilos de sobrepeso), esperamos que quede en su peso ideal.

¿Se puede practicar la cirugía bariátrica u otros procedimientos relacionados en adolescentes?

La pandemia del siglo era la obesidad y se vio que estos pacientes venían cultivando la obesidad desde la infancia. Hoy en día es aceptada la cirugía en adolescentes, a partir de los 12 años.

* El Dr. Frank Cure es médico cirujano por la Universidad Libre de Colombia, especialista en Cirugía General y Laparoscopia por la Universidad de Costa Rica. Experto en Cirugía Bariátrica por el Hackensack University Medical Center, de Nueva Jersey.