Cardi B revela que planifica removerse los implantes de glúteos

La confesión cosmética de la rapera se produjo durante una actuación con la cantante Kehlani en un concierto en Los Ángeles

Cardi B.&nbsp;

Cardi B. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La rapera estadounidense Cardi B habló recientemente sobre su plan de quitarse los implantes de glúteos cuando finalice su gira Little Miss Drama, que comenzó el 11 de febrero con un concierto inaugural en el Acrisure Arena de Palm Desert, California.

La confesión cosmética de la artista se produjo después de que la cantante Kehlani comentara sobre su trasero después de que ambas compartieran escenario para una presentación sorpresa de su colaboración Safe, durante la presentación de la rapera en Los Ángeles.

"¡Tienes un trasero increíble!", le dijo Kehlani a Cardi en un video ahora viral compartido por el presentador de radio de hip-hop Big Boy en Instagram.

Cardi, sin dudarlo, compartió sus planes de futuro con la multitud entusiasmada que las rodeaba tras bambalinas.

"Después de esta gira, me voy a quitar un poco. Después de esta gira, no quiero saber nada de nadie durante tres meses. Me voy a Colombia, que nadie me contacte, nada. ¡Me lo voy a quitar!", exclamó la rapera.

La gira norteamericana de Cardi B para promocionar su segundo álbum, I Am the Drama, se extenderá hasta mediados de abril de 2026. Incluye paradas importantes como Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

Procedimientos de belleza

Esta no es la primera vez que la rapera habla abiertamente sobre sus intervenciones cosméticas. Cardi se ha sometido a varias cirugías electivas desde que saltó a la fama en 2017 y siempre ha compartido sus experiencias con sus fans.

A los 21 años, se inyectó biopolímeros en el trasero, rellenos de silicona no están aprobados por la FDA y pueden causar complicaciones potencialmente mortales. El procedimiento se realizó en un sótano de Queens, Nueva York.

"Fue un dolor insoportable. Sentí que me iba a desmayar. Me sentí un poco mareada. Y supuré durante unos cinco días", explicó a la revista GQ en 2018.

En agosto de 2022, Cardi reveló que habían logrado extraer el 95% de los biopolímeros.

