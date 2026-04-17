Obesidad infantil: causas, riesgos y cómo prevenirla

MIAMI — La obesidad infantil se consolida como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, con un impacto directo en el desarrollo físico, emocional y social de millones de niños. De acuerdo con datos de organismos internacionales, uno de cada diez menores en el mundo padece obesidad, una cifra que continúa en aumento en las últimas décadas.

El fenómeno, que anteriormente se asociaba principalmente a países desarrollados, se ha expandido de manera acelerada en América Latina y otras regiones, impulsado por cambios en los hábitos alimentarios, el sedentarismo y factores socioeconómicos.

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Causas multifactoriales

La obesidad infantil responde a una combinación de factores. Según la Organización Mundial de la Salud, se produce principalmente por un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, aunque también intervienen variables ambientales, sociales y genéticas.

Entre los principales detonantes se encuentran el consumo elevado de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, la falta de actividad física y la limitada disponibilidad de opciones saludables en muchos entornos.

Además, organismos como UNICEF advierten que factores como el entorno familiar, la publicidad de alimentos poco nutritivos y la falta de políticas públicas efectivas influyen en el aumento de esta condición.

Riesgos para la salud

Las consecuencias de la obesidad infantil son amplias y pueden manifestarse desde edades tempranas. De acuerdo con Mayo Clinic, los niños con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y colesterol elevado.

También se asocian a problemas respiratorios, trastornos del sueño y enfermedades hepáticas, así como a dolores articulares derivados del exceso de peso.

A nivel psicológico, los menores pueden enfrentar estigmatización, baja autoestima, ansiedad y depresión, lo que agrava su calidad de vida.

Expertos advierten que esta condición es un predictor de enfermedades crónicas en la adultez, incluyendo afecciones cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Impacto global

La magnitud del problema es significativa. Informes de UNICEF indican que cerca de 188 millones de niños y adolescentes en edad escolar viven con obesidad en el mundo.

Asimismo, casi 40 millones de menores de cinco años presentan exceso de peso, lo que evidencia que el problema comienza en etapas tempranas de la vida.

Especialistas advierten que esta tendencia no solo afecta la salud individual, sino que también genera presión sobre los sistemas sanitarios y repercusiones económicas a largo plazo.

Recomendaciones y prevención

Los expertos coinciden en que la obesidad infantil puede prevenirse mediante intervenciones tempranas y sostenidas. Entre las principales recomendaciones destacan:

Promover una alimentación equilibrada basada en frutas, verduras y alimentos frescos.

Reducir el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Fomentar la actividad física diaria, con al menos 60 minutos de ejercicio en niños y adolescentes.

Limitar el tiempo frente a pantallas.

Impulsar políticas públicas que regulen la publicidad de alimentos y faciliten el acceso a opciones saludables.

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF subrayan que la prevención debe comenzar desde la infancia temprana e involucrar a familias, escuelas y gobiernos para garantizar entornos saludables.

La obesidad infantil se perfila como uno de los desafíos sanitarios más urgentes del siglo XXI. Su abordaje requiere estrategias integrales que combinen educación, prevención y políticas públicas, con el objetivo de revertir una tendencia que compromete la salud de futuras generaciones.

FUENTE: Con información de OMS/UNICEF/ Mayo Clinic