viernes 17  de  abril 2026
SALUD

Obesidad infantil: causas, riesgos y cómo prevenirla

Niños con exceso de peso presentan mayor probabilidad de desarrollar enfermedades metabólicas, respiratorias y cardiovasculares, afectando su calidad de vida

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PEXELS
Imagen referencial a un peso.

Imagen referencial a un peso.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — La obesidad infantil se consolida como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, con un impacto directo en el desarrollo físico, emocional y social de millones de niños. De acuerdo con datos de organismos internacionales, uno de cada diez menores en el mundo padece obesidad, una cifra que continúa en aumento en las últimas décadas.

El fenómeno, que anteriormente se asociaba principalmente a países desarrollados, se ha expandido de manera acelerada en América Latina y otras regiones, impulsado por cambios en los hábitos alimentarios, el sedentarismo y factores socioeconómicos.

Lee además
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma.
SALUD

¿Qué es la psoriasis y cómo impacta la salud integral?
Un elemento importante es la salud dental está vinculada con la prevención de infecciones que pueden afectar otras partes del cuerpo
BIENESTAR

Conozca cómo preservar la salud bucal y gane vida

Causas multifactoriales

La obesidad infantil responde a una combinación de factores. Según la Organización Mundial de la Salud, se produce principalmente por un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, aunque también intervienen variables ambientales, sociales y genéticas.

Entre los principales detonantes se encuentran el consumo elevado de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, la falta de actividad física y la limitada disponibilidad de opciones saludables en muchos entornos.

Además, organismos como UNICEF advierten que factores como el entorno familiar, la publicidad de alimentos poco nutritivos y la falta de políticas públicas efectivas influyen en el aumento de esta condición.

Riesgos para la salud

Las consecuencias de la obesidad infantil son amplias y pueden manifestarse desde edades tempranas. De acuerdo con Mayo Clinic, los niños con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y colesterol elevado.

También se asocian a problemas respiratorios, trastornos del sueño y enfermedades hepáticas, así como a dolores articulares derivados del exceso de peso.

A nivel psicológico, los menores pueden enfrentar estigmatización, baja autoestima, ansiedad y depresión, lo que agrava su calidad de vida.

Expertos advierten que esta condición es un predictor de enfermedades crónicas en la adultez, incluyendo afecciones cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Impacto global

La magnitud del problema es significativa. Informes de UNICEF indican que cerca de 188 millones de niños y adolescentes en edad escolar viven con obesidad en el mundo.

Asimismo, casi 40 millones de menores de cinco años presentan exceso de peso, lo que evidencia que el problema comienza en etapas tempranas de la vida.

Especialistas advierten que esta tendencia no solo afecta la salud individual, sino que también genera presión sobre los sistemas sanitarios y repercusiones económicas a largo plazo.

Recomendaciones y prevención

Los expertos coinciden en que la obesidad infantil puede prevenirse mediante intervenciones tempranas y sostenidas. Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Promover una alimentación equilibrada basada en frutas, verduras y alimentos frescos.
  • Reducir el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
  • Fomentar la actividad física diaria, con al menos 60 minutos de ejercicio en niños y adolescentes.
  • Limitar el tiempo frente a pantallas.
  • Impulsar políticas públicas que regulen la publicidad de alimentos y faciliten el acceso a opciones saludables.

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF subrayan que la prevención debe comenzar desde la infancia temprana e involucrar a familias, escuelas y gobiernos para garantizar entornos saludables.

La obesidad infantil se perfila como uno de los desafíos sanitarios más urgentes del siglo XXI. Su abordaje requiere estrategias integrales que combinen educación, prevención y políticas públicas, con el objetivo de revertir una tendencia que compromete la salud de futuras generaciones.

FUENTE: Con información de OMS/UNICEF/ Mayo Clinic

Temas
Te puede interesar

Conozca 7 hábitos que benefician la salud de los ojos

Banco Mundial anuncia plan para llevar agua a 1.000 millones de personas

La IA puede reducir los errores en la detección del cáncer de mama, según un estudio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miami Dade College Kendall Campus.
RESTRICCIONES

Florida propone prohibir el ingreso de inmigrantes indocumentados a los 28 colegios estatales

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.
TREGUA

EEUU anuncia reapertura del Estrecho de Ormuz, pero mantiene el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
CLIMA

Clima severo en EEUU: advierten por tornados y frío invernal

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
NICARAGUA

EEUU sanciona a hijos de los dictadores Ortega y Murillo, y a empresas vinculadas con negocios del oro

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante un evento de Turning Point USA en la Iglesia Dream City, el 17 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona.
Conflicto

Trump afirma que EEUU obtendrá el uranio enriquecido de Irán: "Lo vamos a traer a casa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la Bolsa de Nueva York.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman tras reapertura del Estrecho de Ormuz

Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506.
CEREMONIA

Brigada 2506 conmemora 65 aniversario de Bahía de Cochinos con acto solemne en la Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
CLIMA

Clima severo en EEUU: advierten por tornados y frío invernal