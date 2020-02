¿Por qué crece el consumo de ansiolíticos en el mundo?

Sí, las estadísticas son importantes, pero, ¿qué hacemos con la información si no sabemos lo que ha disparado la conducta o adicción? Sí, adicción. No se sorprenda, las píldoras para dormir (a menos que sean naturales), los ansiolíticos, el café, el cigarrillo, la comida, el alcohol, la marihuana, la coca y un gran etcétera, son "drogas". Muchas de las mencionadas anteriormente producen adicción física y psicológica. Y eso que no hemos hablado de la morfina, los opiáceos (usada por los médicos para quitar el dolor), la heroína y un gran etcétera. Todas son drogas "fuertes", y muy adictivas.