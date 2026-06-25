¿Por qué no se debe dar agua a las personas rescatadas de los escombros?

Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

REDACCIÓN.- Aunque la reacción instintiva de muchos testigos es ofrecer agua a quienes acaban de ser rescatados de un derrumbe, especialistas en emergencias advierten que este gesto puede poner en riesgo la vida del sobreviviente. Médicos de trauma, equipos de rescate urbano y organismos humanitarios coinciden en que dar agua en ese momento es peligroso y debe evitarse hasta que el personal sanitario evalúe al paciente.

La advertencia se lanza, luego que dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieran varias partes del país, entre ellas Caracas, y en especial el estado La Guaira, conocido como estado Vargas,

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Tras horas bajo los escombros, una persona puede estar en shock, desorientada o con los reflejos disminuidos. En ese estado, tragar correctamente no está garantizado.

El Dr. Shaaban Haji, especialista en emergencias de Marina Healthcare, explicó en una entrevista citada por Citizen Digital que: “Cuando uno toma agua en ese estado, puede atragantarse; el agua entra al sistema respiratorio y causa neumonía por aspiración.” Este tipo de complicación puede ser mortal en cuestión de minutos.

Lesiones internas

Los rescatados pueden presentar golpes abdominales, fracturas, hemorragias internas o perforaciones. Ingerir agua puede agravar estas lesiones, provocar dolor intenso o desencadenar vómitos peligrosos.

Equipos USAR (Urban Search and Rescue) de varios países, incluidos Estados Unidos, México y Chile, instruyen a sus brigadistas a no permitir la ingesta de líquidos hasta que un médico descarte daños internos.

Además cabe destacar que puede haber un shock traumático que provoca que el cuerpo desactive funciones no esenciales, entre ellas la digestión. Esto significa que el estómago y el esófago no funcionan con normalidad, aumentando el riesgo de que el agua “se vaya por el camino equivocado”.

Puede retrasar cirugías de emergencia

Muchos sobrevivientes requieren cirugía inmediata. Los protocolos médicos exigen que el paciente esté en ayunas para evitar vómitos bajo anestesia, lo que podría causar asfixia.

La Cruz Roja Internacional y manuales de primeros auxilios de instituciones como Mayo Clinic y el NHS del Reino Unido recomiendan explícitamente no dar agua ni alimentos a personas con traumatismos graves.

Qué sí deben hacer los testigos

Los expertos recomiendan:

Mantener a la persona calmada y abrigada .

Evitar moverla innecesariamente.

No darle agua, comida, alcohol ni medicamentos .

Esperar a que el personal médico evalúe su estado.

Aunque ofrecer agua parece un acto de humanidad, en el contexto de un derrumbe puede convertirse en un riesgo adicional para una persona ya vulnerable. Los especialistas coinciden: la prioridad es estabilizar, no hidratar, y cualquier intervención debe quedar en manos de profesionales.

FUENTE: REDACCIÓN