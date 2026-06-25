jueves 25  de  junio 2026
ESPERANZA

Joven salva a niño atrapado entre los escombros, tras grabar video en La Guaira

El niño es Samuel Brito, una promesa del béisbol guaireño, quien se encontraba en las residencias Punta Piedra de Macuto junto a sus padres y abuela, que aún están desaparecidos

Con un video que compartió con las autoridades el joven Andres Abarrategui salvó la vida de Samuel Brito, un niño de 12 años residente de La Guaira.&nbsp;

Con un video que compartió con las autoridades el joven Andres Abarrategui salvó la vida de Samuel Brito, un niño de 12 años residente de La Guaira. 

Cortesía Andres Abarrategui
Por ELKIS BEJARANO DELGADO

REDACCIÓN.- En medio del caos que dejaron los dos terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles, un acto de humanidad logró abrirse paso entre el miedo y la destrucción. Andrés Abarrategui, un joven que se encontraba en La Guaira cuando los edificios de Macuto comenzaron a desplomarse, decidió ayudar sin pensarlo dos veces.

Mientras corría entre los restos, Andrés ayudó a varias personas que pedían auxilio. Pero al llegar a un pequeño hueco entre los escombros, encontró a un niño de 12 años atrapado por el brazo. Intentó sacarlo, pero era imposible. No había señal, no había herramientas, no había forma de hacer más.

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Entonces tomó una decisión que cambiaría el rumbo del rescate: grabó un video, describió con precisión el edificio, la ubicación exacta y las condiciones del niño. Como no había señal de telefonía, se lo pasó por Bluetooth a un policía y luego a un amigo paramédico. Ese video activó a los organismos de emergencia.

Él estaba fácil de sacar. Era un hueco que se veía fácil, pero no pude sacarlo”, contó Andrés, aún conmovido. “No pude dormir pensando en ese niño”, confesó después, sintiéndose culpable porque las autoridades habían desalojado la zona y él ya no podía regresar.

Rescatado por Defensa Civil

Horas más tarde, Defensa Civil y los Bomberos de La Guaira lograron rescatarlo con vida.

El niño es Samuel Brito, una promesa del béisbol guaireño. Prospecto de Criollitos, seleccionado como el único representante de La Guaira para la delegación que competirá del 1 al 4 de julio en la FVB Pony League, pequeñas ligas New Concept.

Samuel estaba en la residencia Punta Piedra de Macuto junto a su papá, Roberto Brito, su mamá, Kairol Piñero, y su abuela materna, Norellys Marrero, quienes aún están siendo buscados entre los escombros.

El niño se encuentra estable, bajo vigilancia médica.

Hoy, la familia Brito y toda La Guaira agradecen a Andrés. Porque cuando no podía hacer más con las manos, hizo lo necesario con el corazón. Y ese gesto bastó para salvar una vida.

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