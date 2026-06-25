jueves 25  de  junio 2026
SOLIDARIDAD

Doral activa cuatro puntos de acopio para damnificados de terremotos en Venezuela

La alcaldesa Christi Fraga anunció una alianza con la organización Global Empowerment Mission para recolectar y enviar ayuda urgente. Oficinas condales y otras entidades se suman a la campaña

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, junto a otras personas vinculadas a la campaña de ayuda a los damnificados por terremotos en Venezuela.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, junto a otras personas vinculadas a la campaña de ayuda a los damnificados por terremotos en Venezuela.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, encabezó el lanzamiento de una campaña de recolección de ayuda humanitaria para los damnificados de los dos terremotos que devastaron el centro de Venezuela el miércoles, a través de una alianza entre el Ayuntamiento y la organización Global Empowerment Mission (GEM).

La iniciativa dispuso de cuatro puntos de acopio en la ciudad para reunir suministros de primera necesidad con destino a las zonas más afectadas del país sudamericano.

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La iniciativa convirtió a Doral, conocida como “Doralzuela” por la elevada presencia de la diáspora venezolana, en uno de los principales centros de la respuesta solidaria del sur de la Florida.

Fraga informó que la municipalidad se asoció con GEM, una entidad con sede en la propia ciudad y fundada tras el terremoto de Haití de 2010, para garantizar que las donaciones lleguen con rapidez a las comunidades que perdieron sus viviendas.

Puntos de acopio

Los vecinos y voluntarios pueden entregar sus donativos en cuatro ubicaciones distribuidas por Doral:

  • La sede de GEM, en el 1850 NW 84th Ave, recibe artículos de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • El vestíbulo de la Oficina del Supervisor de Elecciones del condado Miami-Dade, en el 2700 NW 87th Ave, atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • El centro comunitario Doral Legacy Park, en el 11400 NW 82nd St, abre de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y los fines de semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • El restaurante El Arepazo, en el 10191 NW 58th St, opera las 24 horas durante toda la semana.

A los cuatro puntos de Doral se sumó la tienda Miami Team Store, en el Nu Stadium (1000 Stadium Drive, Miami), que recibirá donaciones del viernes 26 de junio al viernes 3 de julio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con un horario especial de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. el domingo 28, durante el concierto de Carín León.

A la campaña también se unió el recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, quien anunció que 11 oficinas de esa agencia quedarán habilitadas para recibir donaciones. La medida amplía la red de puntos de entrega en todo el condado y facilita el acceso de los residentes que quieran colaborar con los damnificados.

Entre los artículos más requeridos figuran botiquines de primeros auxilios, linternas, baterías de alta resistencia, cargadores solares para teléfonos, guantes de trabajo y productos para el cuidado de bebés, como pañales.

En el almacén de GEM, los voluntarios empacaron cajas de donativos para preparar los primeros envíos, que partirán esta semana hacia el territorio venezolano.

Una diáspora que se moviliza

La respuesta de Doral se sumó a una ola de solidaridad que recorrió todo el sur de la Florida, hogar de la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos.

Según el Centro de Investigación Pew, en el país residen 1,2 millones de hispanos de origen venezolano, de los cuales unos 254.000 viven en el área metropolitana de Miami.

Varias organizaciones anunciaron este mismo jueves el inicio de sus propias campañas y el despacho de personal y recursos hacia las zonas de desastre.

Una de ellas es la organización AFE (Amor, Fe y Esperanza), que habilitó su centro de acopio en el 6090 NW 84th Ave, en Miami, con atención de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Su presidente, el pastor Rubén Jiménez, hizo un llamado urgente a la colaboración ciudadana. “Es urgente que llegue rápido esta ayuda, porque hay mucha gente que está ahora mismo muy necesitada”, declaró Jiménez a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El dirigente comunitario explicó que la entidad ya estableció contactos con funcionarios y empresas de logística para asegurar el traslado seguro de los donativos.

Tragedia de dimensiones históricas

La movilización ocurrió mientras Venezuela enfrentaba una de las mayores catástrofes sísmicas de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 40 segundos, golpearon la costa central del país la tarde del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El balance oficial, divulgado por la dirigente encargada Delcy Rodríguez y el titular de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ascendió a 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos, aunque las autoridades advirtieron que las cifras podrían aumentar a medida que avancen las labores de rescate.

El estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, fue declarado zona de desastre, y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permaneció cerrado por daños estructurales, lo que complicó la entrada de ayuda por vía aérea. El gobierno venezolano decretó el estado de emergencia.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió una respuesta “integral” y el Ejecutivo estadounidense anunció una asistencia de 150 millones de dólares.

“Nuestra misión es clara: salvar vidas y entregar rápidamente ayuda crítica”, afirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el operativo de su país.

Los organizadores en Doral pidieron a los residentes consultar los horarios de cada punto antes de acudir y verificar la legitimidad de las campañas en línea para evitar fraudes, una recomendación reiterada por las autoridades locales ante la proliferación de recaudaciones en plataformas digitales.

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