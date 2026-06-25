EEUU anuncia ayuda de $150 millones para Venezuela tras doble terremoto

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.

Estados Unidos anunció el jueves haber aprobado el envío de 150 millones de dólares en ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que causaron al menos 188 muertes, según indicó el Departamento de Estado.

SECRETARY RUBIO: "I had an opportunity to talk earlier this morning with Delcy Rodríguez, the acting President. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles." pic.twitter.com/Ptvxg8u5ms — Department of State (@StateDept) June 25, 2026

Mensaje del Departamento de Estado

Tras los devastadores terremotos ocurridos anoche en Venezuela, Estados Unidos está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas como parte de una respuesta rápida y coordinada a nivel gubernamental. En las horas posteriores a los sismos, el presidente Donald Trump autorizó de inmediato al gobierno de Estados Unidos a comprometer una significativa asistencia financiera, desplegar operaciones de búsqueda y rescate, y colaborar con las autoridades interinas venezolanas para atender las necesidades urgentes del pueblo venezolano.

La rápida respuesta del Departamento de Estado subraya la naturaleza crítica de las intervenciones inmediatas para salvar vidas durante las primeras horas posteriores a desastres naturales en nuestro hemisferio. El Departamento está desplegando un Equipo Regional de Respuesta para Asistencia en Desastres (DART), que incluye dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano enfocados en localizar y alcanzar sobrevivientes. En Washington, el Departamento ha activado además un Grupo de Trabajo especializado para coordinar la asistencia con socios del sector público y privado, evaluar las necesidades sobre el terreno y brindar apoyo a los estadounidenses que puedan verse afectados.

Además de las operaciones inmediatas de búsqueda y rescate, apoyo aéreo y coordinación logística, Estados Unidos está movilizando 150 millones de dólares en asistencia para Venezuela a través de sus socios de cooperación. Esto incluye 50 millones de dólares en nuevas asignaciones bilaterales para organizaciones que operan sobre el terreno en Venezuela, entre ellas World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, International Organization for Migration y World Food Programme, además de una contribución de 100 millones de dólares al fondo común para Venezuela de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Además del apoyo financiero, el Departamento está ayudando a estas organizaciones en la coordinación logística y en el enlace con las autoridades interinas.

El Departamento también está trabajando en estrecha coordinación con el Departamento de Guerra (DoW), aprovechando sus incomparables capacidades logísticas y operativas para apoyar el rápido traslado de personal de respuesta, equipos y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas. Ante un desastre natural de esta magnitud, la primera prioridad es asegurar la logística que facilite el movimiento de bienes de socorro y personal hacia las áreas impactadas. El DoW utilizará aeronaves de ala fija y rotatoria para proporcionar servicios especializados de movilidad y asistir al personal del Gobierno de Estados Unidos, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios en la evaluación de daños, localización de heridos y entrega de asistencia vital.

Una respuesta rápida e integrada del Gobierno de Estados Unidos: El Departamento de Estado es la agencia líder en la respuesta del gobierno estadounidense y ha activado una célula de coordinación interagencial, respaldada por una sólida coordinación con el DoW para asegurar la logística, aprovechar activos militares ya posicionados en la región y desplegar personal avanzado para maximizar la rapidez y eficacia de la respuesta. La Fuerza de Tarea dedicada a la Respuesta a los Terremotos en Venezuela —establecida pocas horas después del desastre— integra experiencia de distintos departamentos, incluidas las oficinas de Respuesta Humanitaria y de Desastres y Asuntos Consulares, el DoW y otros socios interagenciales. Esta fuerza está dirigida por expertos de alto nivel con experiencia directa en desastres previos en la región, como el huracán Melissa, garantizando preparación operativa inmediata y liderazgo probado.

Despliegue del DART: El Departamento está enviando un DART regional para proporcionar experiencia de clase mundial en respuesta a desastres, apoyo técnico y programático, liderazgo operativo y coordinación en tiempo real sobre el terreno. El equipo está compuesto por expertos en desastres de distintas áreas del Departamento de Estado y es responsable de evaluar las condiciones, identificar necesidades humanitarias prioritarias y liderar la respuesta del Gobierno estadounidense al desastre. El DART trabaja estrechamente con personal de asistencia ya presente y con diplomáticos de la Embajada para coordinar con autoridades locales y organizaciones asociadas.

Equipos de búsqueda y rescate urbano: El Departamento activó dos equipos de búsqueda y rescate urbano provenientes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax County y del condado de Los Angeles County. Estos equipos, desplegados como parte del DART, constituyen los principales activos internacionales de búsqueda y rescate del Departamento y están integrados por personal altamente capacitado, incluidos bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas caninos de búsqueda. Ambos equipos fueron activados previamente en respuesta al huracán Melissa en octubre de 2025, donde inspeccionaron áreas afectadas en Jamaica, despejaron escombros para facilitar accesos y ayudaron en el transporte de suministros de socorro hacia comunidades necesitadas.

Despliegue del DoW: El Departamento ha solicitado las capacidades únicas de las fuerzas armadas estadounidenses para apoyar las operaciones de respuesta a desastres y asistencia humanitaria lideradas por el Departamento de Estado en Venezuela. El DoW desempeña un papel crucial en la logística de la respuesta, utilizando activos militares ya desplegados en la región y enviando personal adelantado para acelerar la entrega de ayuda vital. El DART y elementos del United States Southern Command (SOUTHCOM) trabajan conjuntamente para implementar actividades de salvamento en estrecha coordinación con socios sobre el terreno, aprovechando la presencia regional de SOUTHCOM para garantizar apoyo operativo rápido y sostenido.

Protección a los estadounidenses: La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado está trabajando intensamente para brindar asistencia consular a ciudadanos estadounidenses y sus familias en las zonas afectadas. También se están monitoreando las condiciones en Venezuela mientras avanzan las labores de recuperación. Los estadounidenses en Venezuela pueden comunicarse las 24 horas al +1-202-501-4444 para recibir asistencia. Familiares y amigos en Estados Unidos pueden llamar gratuitamente al +1-888-407-4747. Asimismo, se recomienda a los estadounidenses en Venezuela inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) a través de STEP.state.gov para recibir actualizaciones de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, revisar la alerta de viaje del Departamento para Venezuela y seguir las cuentas @TravelGov y @USEmbassyVE en redes sociales para obtener información actualizada.

El Departamento ha creado una página web dedicada a información sobre los terremotos en Venezuela, donde se puede encontrar la información y los recursos más recientes relacionados con esta respuesta.

Estados Unidos mantiene firme su compromiso de ayudar a Venezuela a recuperarse de este devastador desastre y continuará explorando formas adicionales de brindar asistencia significativa durante este momento crítico.

Para información sobre cómo apoyar los esfuerzos de respuesta en Venezuela, consulte ese sitio web.

USA-01 is mobilizing an 80-person, 6-dog heavy urban search and rescue team for the @StateDept response to the Venezuelan earthquakes.@ffxfirerescue pic.twitter.com/bzOZ6ngOHS — VA-TF1 / USA-01 - Urban Search and Rescue (@VATF1) June 25, 2026

SECRETARY RUBIO: "The United States has always responded to humanitarian crises, especially in our own hemisphere. That's what we're focused on now." pic.twitter.com/01dpxSZ8rm — Department of State (@StateDept) June 25, 2026