Famosos se solidarizan y movilizan ayuda tras terremotos en Venezuela

El cantante venezolano Danny Ocean es uno de los artistas que llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- El violento "doblete" sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela la tarde del 24 de junio de 2026 ha provocado una inmensa ola de conmoción y devastación, afectando gravemente a Caracas, La Guaira y la región central del país.

Ante esta emergencia nacional, múltiples figuras del entretenimiento, la música y la actuación han tomado sus redes sociales para manifestar su dolor, elevar oraciones y, en muchos casos, transformar sus plataformas en canales de ayuda humanitaria para la localización de sobrevivientes.

TRAGEDIA Asciende a 235 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Recopilamos las declaraciones y testimonios de famosos tras la catástrofe:

Danny Ocean

El cantante e intérprete venezolano fue uno de los primeros en reaccionar a través de su cuenta de X (antes Twitter), haciendo un llamado urgente a la cohesión de sus compatriotas en medio de la crisis.

"Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy más que nunca, unidos".

Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy mas que nunca, unidos! — Danny Ocean (@Dannocean) June 24, 2026

Chayanne

El emblemático artista acudió a X tras el desastre para manifestar el dolor que le genera la situación y enviar un mensaje de esperanza enfocado en la reconstrucción.

"Que la fuerza que caracteriza a los venezolanos los acompañe en cada paso de la recuperación. Los llevo en mi corazón".

Mi querida Venezuela,



Hoy quiero enviarles un abrazo enorme. He visto las noticias y no puedo dejar de pensar en todas las personas y familias que están atravesando momentos tan difíciles.



Ustedes siempre me han recibido con cariño, y hoy ese cariño regresa en forma de oración,… — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) June 25, 2026

Ricardo Montaner

Desde el plano internacional, el icónico cantautor vertió su angustia y fe en las plataformas digitales, pidiendo protección divina inmediata para el territorio venezolano.

"Padre, protege a tu pueblo".

J Balvin

El astro colombiano de la música urbana se solidarizó de manera activa con el país vecino, poniendo sus masivas redes a disposición de los afectados para labores de búsqueda y servicio técnico de comunicación.

"Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Que quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza ay esperanza en los días que vienen".

El músico puso sus redes sociales a disposición de las víctimas y del pueblo venezolano para poder ubicar a los afectados y sobrevivientes de la catástrofe natural.

Marjorie de Sousa

La reconocida actriz y modelo venezolana recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir su consternación y enviar un mensaje directo de apoyo a su tierra natal tras ver las primeras imágenes de los derrumbes.

"Mi Venezuela, orando por ti".

Catherine Fulop

La actriz y conductora no ocultó su angustia por la magnitud del desastre. A través de Instagram, impulsó campañas de recolección de ayuda y sumó sus perfiles para coordinar brigadas de apoyo civil.

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Gabriela Spanic

La actriz de telenovelas reaccionó con profunda alarma al difundirse los reportes preliminares de los daños y la alerta inicial de tsunami en el Caribe, clamando por clemencia para la región.

"Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao".

Edgar Ramírez

El actor de Hollywood de origen venezolano asumió un rol logístico e informativo crucial en las primeras horas posteriores al seísmo, usando sus canales como centros de difusión de rescate.

El actor actuó directamente como difusor de pedidos de ayuda y de consejos de seguridad para resguardar y salvar a los sobrevivientes atrapados en las zonas de colapso.

Mau y Ricky

Los hermanos Montaner emitieron una declaración conjunta en sus historias de Instagram, expresando la urgencia y el dolor por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la ciudadanía.

"Cuida a mi gente, Dios mío... Orando por nuestro país y nuestra gente".