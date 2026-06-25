jueves 25  de  junio 2026
MEDIDAS

Ejército de EEUU "se moviliza rápidamente" para ayudar a Venezuela tras los terremotos

El Comando Sur anunció el despliegue de capacidades militares de transporte y rescate para respaldar la emergencia provocada por los dos terremotos

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las Fuerzas Armadas estadounidenses están "movilizándose rápidamente" para ayudar a las autoridades venezolanas en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles, informó este jueves el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom).

El organismo militar, con sede en Florida, anunció en un comunicado que, por instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja con el Departamento de Estado para "apoyar las operaciones de socorro del Gobierno estadounidense en Venezuela" después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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"Nuestras fuerzas conjuntas se están movilizando rápidamente para aportar la inigualable capacidad de transporte aéreo, logística y salvamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis", indicó el Southcom.

"Planificación operativa"

El comando anunció el establecimiento de un equipo de planificación operativa con especialistas de la Oficina de Asistencia Humanitaria para asesorar al personal y a los líderes responsables de la planificación de la ayuda en casos de desastre.

También, agregó, "ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional que ya está en marcha para ayudar al pueblo de Venezuela en este momento de necesidad".

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que habló con Delcy Rodríguez y que Estados Unidos ha desplegado equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles, para las labores.

Al menos 188 personas fallecieron y otra cientos resultaron heridas por los terremotos, los más fuertes en un siglo y que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el miércoles a las agencias de su gobierno actuar "con rapidez" para ayudar a Venezuela ante el "número devastador de muertos".

FUENTE: Con información de EFE

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