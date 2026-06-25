Vaticano destina 100.000 euros para asistir a damnificados por los terremotos en Venezuela

MIAMI.- El papa León XIV dispuso el envío de una contribución inicial de 100.000 euros para respaldar a los damnificados por los terremotos que sacudieron Venezuela, informó este jueves el Vaticano.
La Santa Sede canalizará los fondos a través de la Iglesia católica en el país como una primera respuesta de emergencia para respaldar a la población afectada por el desastre
MIAMI.- El papa León XIV dispuso el envío de una contribución inicial de 100.000 euros para respaldar a los damnificados por los terremotos que sacudieron Venezuela, informó este jueves el Vaticano.
Los fondos serán canalizados por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, organismo responsable de las obras benéficas del pontífice, en coordinación con la Nunciatura Apostólica y la Iglesia católica venezolana, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de la población afectada.
La Santa Sede precisó que esta donación constituye una primera respuesta de emergencia y señaló que continuará evaluando la evolución de la situación junto con la Iglesia local para determinar si será necesario ampliar el respaldo durante los próximos días.
Los recursos contribuirán a reforzar la atención que la red eclesial presta a las familias damnificadas mediante parroquias, diócesis y organizaciones solidarias presentes en las zonas más golpeadas por la tragedia.
El anuncio se produce mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles. Hasta el cierre de esta nota, el balance preliminar reportaba al menos 188 fallecidos, más de 1.500 heridos y 157 desaparecidos, además de graves daños en viviendas, hospitales, carreteras e infraestructura pública.
El aporte del Vaticano se suma a la movilización internacional registrada en las últimas horas. Diversos gobiernos y organismos multilaterales han anunciado el envío de equipos de rescate, cooperación médica, apoyo logístico y asistencia técnica para contribuir a las tareas de emergencia y recuperación.
Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha insistido en la necesidad de que la Iglesia mantenga una presencia activa junto a las poblaciones que enfrentan conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias. La iniciativa destinada a Venezuela se enmarca dentro de esa línea de acción pastoral y solidaria.
Con esta contribución, la Santa Sede reafirma su compromiso de acompañar a las personas más vulnerables y colaborar con la respuesta de emergencia frente a la tragedia que golpeó varias regiones del país.