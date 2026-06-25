Vaticano destina 100.000 euros para asistir a damnificados por los terremotos en Venezuela

El papa León XIV dijo que los fondos serán canalizados por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

MIAMI.- El papa León XIV dispuso el envío de una contribución inicial de 100.000 euros para respaldar a los damnificados por los terremotos que sacudieron Venezuela, informó este jueves el Vaticano.

Los fondos serán canalizados por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad , organismo responsable de las obras benéficas del pontífice, en coordinación con la Nunciatura Apostólica y la Iglesia católica venezolana, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

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La Santa Sede precisó que esta donación constituye una primera respuesta de emergencia y señaló que continuará evaluando la evolución de la situación junto con la Iglesia local para determinar si será necesario ampliar el respaldo durante los próximos días.

Los recursos contribuirán a reforzar la atención que la red eclesial presta a las familias damnificadas mediante parroquias, diócesis y organizaciones solidarias presentes en las zonas más golpeadas por la tragedia.

León XIV dona 100.000 euros a Venezuela para ayuda humanitaria tras graves terremotos https://t.co/37V2djh5EU pic.twitter.com/1fgB2WBGS3 — News Vaticano (@news_vaticano) June 25, 2026

El anuncio se produce mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles. Hasta el cierre de esta nota, el balance preliminar reportaba al menos 188 fallecidos, más de 1.500 heridos y 157 desaparecidos, además de graves daños en viviendas, hospitales, carreteras e infraestructura pública.

El aporte del Vaticano se suma a la movilización internacional registrada en las últimas horas. Diversos gobiernos y organismos multilaterales han anunciado el envío de equipos de rescate, cooperación médica, apoyo logístico y asistencia técnica para contribuir a las tareas de emergencia y recuperación.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha insistido en la necesidad de que la Iglesia mantenga una presencia activa junto a las poblaciones que enfrentan conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias. La iniciativa destinada a Venezuela se enmarca dentro de esa línea de acción pastoral y solidaria.

Con esta contribución, la Santa Sede reafirma su compromiso de acompañar a las personas más vulnerables y colaborar con la respuesta de emergencia frente a la tragedia que golpeó varias regiones del país.