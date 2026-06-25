jueves 25  de  junio 2026
CRISIS VENEZOLANA

Mensajes de Díaz-Canel por terremotos en Venezuela reavivan el análisis sobre el tono de La Habana

La reacción del gobernante cubano contrastó con la de otros líderes internacionales en medio de una tragedia que deja al menos 188 muertos

Miguel Díaz-Canel reaccionó a la tragedia en Venezuela con dos mensajes públicos centrados en la solidaridad y el seguimiento a la misión médica cubana, en medio de una amplia movilización internacional tras los terremotos.

Miguel Díaz-Canel reaccionó a la tragedia en Venezuela con dos mensajes públicos centrados en la solidaridad y el seguimiento a la misión médica cubana, en medio de una amplia movilización internacional tras los terremotos.

COLLAGE DLA/AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los mensajes publicados por Miguel Díaz-Canel tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela el miércoles han vuelto a poner bajo la lupa el tono adoptado por La Habana frente a una de las peores emergencias recientes en el país sudamericano, en un contexto marcado por los recientes cambios políticos en Caracas y la reconfiguración del escenario regional.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron al menos 188 muertos, más de 1.500 heridos y 157 desaparecidos, además de provocar el colapso de edificios, daños en hospitales, carreteras y redes de comunicación. Las autoridades mantienen el estado de emergencia mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en distintas zonas afectadas.

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El gobernante cubano expresó en su perfil de Facebook sus condolencias al pueblo venezolano y aseguró que la brigada médica de la isla colaboraba en la atención a los damnificados. Horas después informó que había conversado con el embajador de Cuba en Caracas, Jorge Luis Mayo, quien le confirmó que el personal sanitario desplegado en ese país se encontraba fuera de peligro.

“Confirmamos que los colaboradores se encuentran bien y se mantiene seguimiento a la situación de los cubanos que permanecen en Venezuela”, escribió Díaz-Canel.

En un mensaje similar, el canciller Bruno Rodríguez trasladó sus condolencias a las víctimas y resaltó la labor de la brigada sanitaria de la isla, sin anunciar nuevas medidas de asistencia ni un refuerzo de la cooperación hacia la nación sudamericana.

La posición oficial, sin embargo, llamó la atención por su brevedad y por el énfasis colocado en la seguridad de la misión médica y de los nacionales cubanos residentes en ese territorio, más que en el anuncio de un operativo extraordinario de ayuda, un puente humanitario o un despliegue adicional de cooperación.

Ambas declaraciones se apartan de la retórica más enfática que durante años caracterizó la alianza bilateral, presentada por ambos gobiernos como uno de los principales ejes políticos de América Latina.

La tragedia ocurre, además, en un momento especialmente sensible para Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro, el ascenso de Delcy Rodríguez dentro de la estructura de poder y el nuevo plan impulsado por la Casa Blanca hacia ese país.

La respuesta internacional fue amplia y trascendió las afinidades políticas. Alrededor de una veintena de gobiernos de distintas tendencias anunciaron ayuda humanitaria, equipos de búsqueda y rescate, apoyo logístico o cooperación técnica. Entre ellos figuraron Estados Unidos, Brasil, México, España, Canadá, Italia, Argentina, Panamá, Chile, Qatar, China, Uruguay y Líbano.

Otras naciones optaron por expresar públicamente su solidaridad con las víctimas sin informar, por el momento, sobre medidas adicionales de apoyo. En ese grupo se encuentran Rusia, Serbia, Azerbaiyán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Cuba.

A esas iniciativas también se incorporaron organismos multilaterales e instituciones internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Cruz Roja Internacional, la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, que activaron mecanismos de cooperación o emitieron mensajes de respaldo a la población afectada.

Ese antecedente permite comparar esta posición con la adoptada por las autoridades de la isla en enero pasado, cuando la captura de Nicolás Maduro motivó una respuesta mucho más enérgica de Díaz-Canel. En aquella ocasión, calificó la operación estadounidense como un “ataque criminal”, denunció un supuesto acto de “terrorismo de Estado” y reclamó una condena internacional contra Washington.

Ese escenario internacional vuelve a colocar bajo observación el momento que atraviesa la relación entre La Habana y Caracas. Aunque las autoridades cubanas reiteraron su solidaridad y destacaron el trabajo de su misión médica, no anunciaron inicialmente una operación extraordinaria de apoyo ni nuevas medidas de cooperación frente a la emergencia.

Durante más de dos décadas, el país sudamericano ha sido uno de los principales aliados políticos y económicos del régimen cubano mediante acuerdos en áreas como salud, energía y seguridad. Por ello, cualquier variación en el lenguaje diplomático empleado durante una tragedia de esta magnitud cobra especial relevancia dentro del debate regional.

Más allá de la solidaridad expresada por La Habana, el alcance de sus declaraciones y el énfasis puesto en la seguridad de la brigada médica marcaron una diferencia frente al despliegue diplomático y humanitario anunciado por numerosos gobiernos. Ese matiz añade un nuevo elemento al debate sobre la evolución de los vínculos bilaterales.

CLAVES | La respuesta internacional a los terremotos en Venezuela

Países que anunciaron ayuda humanitaria, equipos de rescate o cooperación

  • Estados Unidos
  • Brasil
  • México
  • España
  • Italia
  • Canadá
  • Argentina
  • Panamá
  • Chile
  • Qatar
  • China
  • Uruguay
  • Líbano
  • El Salvador
  • Francia
  • Suiza
  • Taiwán
  • Ucrania

Medidas anunciadas: ayuda humanitaria, equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica, cooperación técnica, apoyo logístico y recursos para atender la emergencia.

Países que expresaron solidaridad y condolencias

  • Cuba
  • Rusia
  • Serbia
  • Azerbaiyán
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos

Hasta el cierre de esta nota, esos gobiernos no habían informado públicamente sobre el envío de nuevas operaciones extraordinarias de asistencia relacionadas con la tragedia.

Organismos internacionales

  • Organización de las Naciones Unidas (ONU)
  • Cruz Roja Internacional
  • Unión Europea
  • Comisión Europea
  • Consejo Europeo
  • Parlamento Europeo
  • Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Estas instituciones emitieron mensajes de respaldo, coordinaron acciones humanitarias o activaron mecanismos de cooperación para apoyar las labores de respuesta.

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