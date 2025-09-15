martes 16  de  septiembre 2025
SALUD

Reemplazos articulares: cuando rodillas o caderas dicen "basta"

Según la International Society of Arthroplasty Registries, cada año se realizan más de tres millones de reemplazos articulares en el mundo

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Diario las Américas | DRA ANA CRISTINA ARBOLEDA
Por DRA ANA CRISTINA ARBOLEDA

Cuando las articulaciones comienzan a fallar... el impacto sobre la calidad de vida es profundo. El dolor constante, la limitación del movimiento y la pérdida de autonomía transforman actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o dormir en desafíos agotadores. Son estas señales las que alertan sobre un daño estructural que podría requerir una solución definitiva: el reemplazo articular.

También conocidos como artroplastias, estos procedimientos de alta precisión sustituyen una articulación dañada (como la rodilla, la cadera o, en menor medida, el hombro) por una prótesis que imita su funcionamiento natural. Esta intervención permite restaurar la movilidad, eliminar el dolor y mejorar radicalmente la calidad de vida de quienes la reciben.

Lee además
Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
PREOCUPACIÓN

Alertan sobre crisis de seguros de salud en Miami-Dade por fin de subsidios federales
* El Dr. Robert Zorowitz es vicepresidente regional de Servicios de Salud en Humana. Ha practicado la Medicina Geriátrica y de Cuidados Paliativos durante varias décadas
OPINIÓN

¿Por qué el médico primario es pieza fundamental para mejorar su salud?

¿Cuándo considerar un reemplazo articular?

La indicación más común es la artrosis avanzada, una enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago articular, dejando los huesos en contacto directo. También se realizan reemplazos articulares en casos de fracturas complejas, lesiones deportivas crónicas, necrosis avascular o secuelas de enfermedades reumatológicas.

Los síntomas que deben encender las alertas incluyen:

· Dolor persistente, incluso en reposo o durante la noche

· Dificultad para caminar o estar de pie por tiempos prolongados

· Inflamación, rigidez o deformidad visible de la articulación

· Falta de respuesta a tratamientos conservadores como medicamentos, fisioterapia o infiltraciones

La decisión de realizar un reemplazo debe tomarse con un equipo especializado, luego de una evaluación clínica, imagenológica y funcional completa.

Según la International Society of Arthroplasty Registries, cada año se realizan más de tres millones de reemplazos articulares en el mundo, siendo las prótesis de rodilla y cadera las más frecuentes. Se estima que para 2030, solo en Estados Unidos, se realizarán más de 1,2 millones de reemplazos de rodilla anuales.

La tecnología ha transformado estos procedimientos. Hoy se utilizan prótesis personalizadas, navegación quirúrgica por computadora y protocolos de recuperación acelerada. Estos avances permiten una cirugía más precisa, menos dolor postoperatorio y una rehabilitación más rápida, marcando una diferencia real en la experiencia del paciente.

A pesar de ser procedimientos probadamente efectivos, en muchos países el acceso está restringido por largas listas de espera, altos costos o limitaciones en la cobertura. Por esta razón, el reemplazo articular se ha convertido en una de las razones más frecuentes para el turismo médico.

En América Latina, Colombia se ha posicionado como un destino de primer nivel para estos tratamientos, combinando calidad médica certificada, tecnología de vanguardia y costos significativamente más accesibles para el paciente internacional. En este contexto, la Fundación Valle del Lili, en Cali, se destaca como centro de referencia nacional y regional en ortopedia y traumatología.

* La Dra. Ana Cristina Arboleda dirige la oficina internacional de la Fundación Valle del Lili, entidad privada sin ánimo de lucro, con 43 años de historia. Considerado el mejor hospital de Colombia durante cuatro años consecutivos, según Newsweek. https://valledellili.org/

Temas
Te puede interesar

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

La dieta puede influir directamente en el envejecimiento cerebral, según un estudio

Estudio: las enfermedades psiquiátricas y el consumo de alcohol y drogas limitan la generación de nuevas neuronas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026