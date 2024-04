Un fármaco podría regenerar el tejido pulmonar dañado

Uno de los principales problemas de esta patología es la falta de nuevas células madre que ayudan a revertir el daño causado en los pulmones. Lo que significa que se secrega más tejido cicatricial provocando este padecimiento.

Los hallazgos fueron publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y revelaron que una clase de fármaco conocida como inhibidores de DPP4, utilizado para reducir el nivel de azúcar en la sangre, podría ayudar a activar la producción de células madre de las vías respiratorias inferiores.

Estas células, llamadas células epiteliales alveolares tipo 2 (AEC2), tienen el trabajo de regenerar y aumentar el crecimiento de tejido sano, para que no disminuya la función pulmonar.

Una dosis muy alta

Los expertos destacaron que pese a que los inhibidores DPP4 son utilizados habitualmente para tratar la diabetes tipo 2, pueden promover la producción de AEC2 en ratones con pulmones dañados.

Sin embargo, enfatizaron que la dosis requerida al usar inhibidores existentes para la reparación pulmonar podría resultar demasiado alta e insegura para los humanos, por lo que se dificulta la reutilización directa de inhibidores aprobados para uso clínico.

Explicaron que para reparar eficazmente los pulmones, la dosis sería aproximadamente de 50 a 100 veces mayor, lo que hizo necesario fabricar un fármaco que inhibiera la DPP4 sólo en los pulmones.

Desde la división de desarrollo de fármacos de Scripps Research, el Instituto Calibr-Skaggs de Medicamentos Innovadores, Bollong y su equipo desarrollaron NZ-97, un inhibidor de DPP4 que persiste en los pulmones y promueve el crecimiento de AEC2 en ratones con daño pulmonar similar a CMR316, un fármaco que el instituto de investigación Calibr-Skagg llevará un ensayo clínico de fase 1 en unos meses.

El análisis

Para determinar el efecto de los medicamentos en la recuperación del tejido de los pulmones, el equipo analizó ReFRAME, una biblioteca de reutilización de medicamentos construida por Calibr-Skaggs, que permite a los especialistas clasificar rápidamente miles de medicamentos existentes aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y determinar si podrían tratar otras enfermedades importantes.

"ReFRAME nos permitió comprender cuál era el objetivo de inmediato, comenzar a comprender cómo esa biología tenía sentido en el contexto del pulmón y probar el concepto directamente en vivo", señaló el coautor principal del estudio Michael J. Bollong, profesor asociado y catedrático Roon de Investigación Cardiovascular de Carrera Temprana en el Departamento de Química de Scripps Research.

"Mi enfoque hacia la medicina regenerativa ha sido descubrir cómo promover la reparación regenerativa y proliferativa de órganos utilizando moléculas similares a fármacos que actúan sobre poblaciones de células madre endógenas. Elegimos el pulmón porque la población de células madre de las vías respiratorias inferiores no se regenera tan eficazmente a medida que uno envejece", añadió.

Transformación del tratamiento

Los resultados de este estudio podrían lograr una transformación en el tratamiento para la FPI y otras enfermedades pulmonares graves que actualmente no cuentan con opciones de tratamiento disponibles para la regeneración del tejido pulmonar, indica el informe.

"La mayoría de los medicamentos actúan retardando la progresión de la enfermedad; nuestro enfoque es fabricar medicamentos que controlen el destino celular para detener o revertir el proceso de la enfermedad", expresó al respecto Peter G. Schultz, coautor principal y presidente y director ejecutivo de Scripps Research.

El equipo de investigación tienen la esperanza de que CMR316 también pueda ayudar con el daño pulmonar causado por una variedad de otras enfermedades pulmonares, incluida la gripe, el COVID-19 y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

FUENTE: Con información de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences