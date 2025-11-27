jueves 27  de  noviembre 2025
BIENESTAR

Un hogar más saludable: cómo detectar toxinas silenciosas

Más allá de los aromatizantes o de hermosos envases de plástico que forman parte de nuestras acciones cotidianas hay enemigos invisibles que debemos evitar

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

Buena parte de nuestras vidas ocurre dentro del hogar. Cocinamos, compartimos tiempo en familia, dormimos e incluso, en estos últimos tiempos, trabajamos bajo el mismo techo.

Sin embargo, la casa no siempre es tan segura como creemos. En el aire, el agua, los utensilios de la cocina y los productos de limpieza pueden existir sustancias que afectan la salud con el tiempo, especialmente en niños, personas con condiciones respiratorias y adultos mayores.

Lee además
Michelle Peiret.
BIENESTAR

Tu intestino habla: cómo el azúcar, los antibióticos y la falta de fibra afectan la salud
Tomar una taza de café deleita y es beneficioso para la salud.
SALUD

Dormir siestas después de beber el café del almuerzo trae beneficios para tu salud, ¿sabes por qué?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que la contaminación del aire interior puede ser de 2 a 5 veces mayor que la del exterior, incluso más en algunos casos:

Estas sustancias son invisibles, pero están presentes en objetos cotidianos. Pero no todas son malas noticias. Si hacemos pequeños cambios, podemos reducirlas y respirar en un ambiente más sano.

Microplásticos y químicos en envases

Cuando calentamos comida en recipientes plásticos o bebemos agua en botellas de este material, pequeñas partículas pueden desprenderse. No las vemos, pero entre ellas están el BPA y los ftalatos, sustancias asociadas con alteraciones hormonales, problemas reproductivos y cambios metabólicos.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) explican que el BPA puede comportarse como un disruptor endocrino y afectar al sistema hormonal:

Cómo reducirlos:

  • Guardar y calentar alimentos en recipientes de vidrio o acero inoxidable.
  • Evitar el uso de botellas plásticas que han estado expuestas al calor o al sol.
  • Usar filtros de agua certificados.
  • Cambiar los envases que estén dañados o viejos.

Productos de limpieza

Muchos desinfectantes, aromatizantes y limpiadores contienen los llamados compuestos orgánicos volátiles (COV) que se evaporan y quedan en el aire. La EPA señala que los COV pueden causar irritación ocular, dolores de cabeza, alergias e incluso afectar la calidad del sueño a largo plazo:

Alternativas:

  • Ventilar las habitaciones diariamente al menos durante 10 minutos.
  • Usar vinagre, bicarbonato o limón como limpiadores más naturales.
  • Preferir el uso de productos sin fragancias ni amoníaco.
  • Evitar los aerosoles aromatizantes y usar plantas o aceites naturales.

Hongos y humedad

El moho puede aparecer en paredes, baños y rincones mal ventilados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición prolongada al moho puede causar alergias, tos, congestión y problemas respiratorios, especialmente en niños y asmáticos:

Consejos para prevenir el moho:

  • Reparar filtraciones de agua a tiempo.
  • Usar deshumidificadores en climas húmedos.
  • Secar baños y superficies mojadas.
  • Lavar cortinas de baño regularmente.

Aire contaminado en la casa

La American Lung Association explica que el aire interior puede contener humo, polvo, gases de estufas, partículas de pintura y sustancias liberadas por muebles nuevos:

Qué hacer:

  • Al cocinar, usar, de ser posible, una campana extractora.
  • Sacudir y aspirar cortinas, alfombras y muebles para reducir el polvo y los ácaros.
  • Abrir las ventanas después de pintar o limpiar.
  • No fumar dentro del hogar: el humo se adhiere a paredes, las cortinas y la ropa.

Las plantas, nuestras aliadas para purificar el aire

Aunque no sustituyen la ventilación, algunas especies de plantas ayudan a capturar partículas, a mejorar la humedad y a reducir ciertos contaminantes.

De hecho, estudios citados por la NASA han mostrado este potencial en plantas como sansevieria, pothos y helechos. Así que no son la única solución recomendada, pero sí un buen complemento.

Los niños

Los más pequeños pasan tiempo en el suelo, se llevan objetos y juguetes a la boca y tienen sistemas inmunológicos en desarrollo. De ahí que la UNICEF señale que la exposición a químicos y mala calidad del aire pueden afectar su desarrollo respiratorio:

Qué se recomienda:

  • Lavar los juguetes con frecuencia.
  • Usar detergentes hipoalergénicos.
  • Evitar aromatizantes fuertes en las habitaciones.
  • Elegir pinturas libres de COV.

El cambio empieza con pequeñas acciones

  • Cambia un plástico viejo por un envase de vidrio.
  • Ventila la casa 10 minutos todas las mañanas.
  • Evita calentar comida en recipientes plásticos.
  • Reemplaza aerosoles aromatizantes por plantas o difusores naturales.
  • Revisa baños y esquinas en busca de humedad.
  • Limpia los filtros del aire acondicionado.

Es cierto que no necesitamos convertirnos en expertos para tener una casa más saludable. Los estudios coinciden: acciones como reducir químicos, ventilar, mantener superficies limpias y evitar plásticos deteriorados disminuyen la exposición a tóxicos domésticos.

Respirar aire limpio, usar menos químicos, preferir materiales seguros: todos esos pasos generan una gran diferencia y, a largo plazo, nuestra salud lo agradecerá. Pasamos tanto tiempo en los espacios domésticos que el hogar se convierte en una metáfora del propio cuerpo. Así que cuidar el hogar es cuidar el cuerpo. Y cada decisión cuenta.

Temas
Te puede interesar

2026 viene con cambios en el mercado de salud y el Obamacare. ¿Qué se puede esperar?

Navidad: Cinco alternativas minimalistas al árbol navideño tradicional

Remodelar o vender: ¿qué conviene más en el mercado actual?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
WASHINGTON

Congresistas demócratas enfrentarían la Justicia por pedir insubordinación de militares

Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. 
Baloncesto

Alarma en los Warriors: Stephen Curry sufre contusión en el cuádriceps y se someterá a una resonancia

Anthony Rendón #6 de los Angelinos de Los Ángeles recibe felicitaciones en el dugout tras anotar una carrera en base por Taylor Ward #3 durante la quinta entrada contra los Rays de Tampa Bay en el Angel Stadium de Anaheim el 8 de abril de 2024 en Anaheim, California. 
Béisbol

Anthony Rendon y el peor contrato en la historia de la MLB está cerca de su fin

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
WASHINGTON

Congresistas demócratas enfrentarían la Justicia por pedir insubordinación de militares

Por Leonardo Morales
Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Miembros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) se preparan para transportar material electoral a La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Tegucigalpa, el 24 de noviembre de 2025.
ANÁLISIS

Honduras ante las urnas: ¿democracia en la cuerda floja?

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida