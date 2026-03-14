domingo 15  de  marzo 2026
INSPIRACIÓN

Carla Urdaneta: la venezolana que redefine narrativa publicitaria de las grandes marcas en EEUU

En el Mes de la Mujer, la exitosa creativa destaca como una de las voces latinas que transforman la manera de conquistar audiencias

La escritora Carla Urdaneta.&nbsp;

La escritora Carla Urdaneta. 

Cortesía
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI- En el marco del Mes de la Mujer, historias como la de la venezolana Carla Urdaneta reflejan el impacto de una nueva generación de creadoras latinoamericanas que están transformando industrias globales desde la creatividad, la estrategia y la sensibilidad cultural. Y en medio de una industria donde las marcas compiten no solo por atención, sino por relevancia cultural, Carla Urdaneta ha construido una carrera que demuestra que la creatividad también puede ser una forma de interpretación social.

Nacida en Maracaibo, Venezuela, y actualmente radicada en Chicago, esta estratega narrativa se ha convertido en una de las voces que mejor entienden cómo dialogan la cultura, el lenguaje y los negocios en el mercado estadounidense.

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Por eso su trabajo la ha llevado a participar en campañas nacionales para marcas como McDonald’s, Miller Lite, Wells Fargo y Feeding America, acumulando reconocimientos en algunos de los festivales más influyentes del mundo, entre ellos Cannes Lions, Effie Awards, Clio Awards y Webby Awards, consolidándose como una de las jóvenes profesionales de origen hispano que hoy amplían el liderazgo femenino dentro de la industria creativa.

“Las palabras tienen la capacidad de crear pertenencia. Cuando alguien se siente visto en una historia, deja de ser publicidad y se convierte en conexión humana, y una de las claves de este trabajo es transformar códigos culturales en narrativas que conectan con audiencias diversas y generan resultados medibles para las marcas”, dijo Carla Urdaneta a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien actualmente destaca como Senior Copywriter en Fluent360.

De escritora adolescente a estratega cultural

En un país donde el mercado multicultural no es una tendencia sino una realidad demográfica, Carla Urdaneta ha convertido su experiencia bicultural en una herramienta estratégica. Y es que su trabajo parte de una premisa clara: “la multiculturalidad no es una adaptación de último momento, sino el punto de partida de una comunicación verdaderamente relevante”.

“Antes de trabajar con marcas globales yo escribía para entenderme a mí misma. Ese ejercicio de honestidad es algo que nunca he querido perder, incluso cuando trabajo en campañas de gran escala”, dijo la joven quien descubrió el poder de las palabras desde un lugar profundamente personal. A los 14 años abrió un blog que llegó a reunir más de 80 mil lectores, convirtiéndose en una comunidad digital construida desde la honestidad emocional.

Aquella experiencia temprana dejó una convicción que aún guía su trabajo: “las palabras no solo comunican, también crean pertenencia”. Y ese espacio digital se transformó más tarde en su primer libro, Catarsis, una colección de ensayos y cartas nunca enviadas donde la escritura íntima se convirtió en disciplina narrativa. Y posteriormente publicó The Art of Learning to Stay (El arte de aprender a quedarse), consolidando una voz literaria que convive con su carrera publicitaria.

Multiculturalidad: más que traducción, interpretación

Especializarse en publicidad multicultural no fue una decisión estratégica tomada en una sala de juntas, sino el resultado de una experiencia vital. Haber vivido y trabajado entre ciudades como Filadelfia, Miami y Chicago le permitió comprender que la comunicación cambia no solo por idioma, sino por significado. Y que una misma frase puede generar cercanía en una comunidad y distancia en otra.

“La multiculturalidad no es una versión traducida de una idea original. Es una forma distinta de ver el mundo, y cuando la comunicación parte de ahí, las campañas se vuelven más auténticas. Y en mi caso, ser migrante me enseñó a observar. Cuando llegas a un país nuevo, aprendes a leer códigos culturales que otros dan por sentados. Esa sensibilidad se convirtió en una de mis herramientas creativas más importantes”, dijo la creadora, cuya capacidad de interpretar códigos culturales y transformarlos en ventaja competitiva se ha convertido en una de sus fortalezas más distintivas.

“El mercado multicultural no es el futuro de Estados Unidos, es su presente. Y las marcas que entienden eso desde el principio construyen relaciones mucho más profundas con sus audiencias. Es por eso que cuando una campaña funciona, no es porque tenga la frase perfecta, sino porque parte de una verdad cultural que la gente reconoce como propia. Las ideas creativas también pueden ser una herramienta de cambio. Cuando una campaña logra movilizar a una comunidad o abrir una conversación necesaria, ahí es cuando la creatividad adquiere otro nivel de significado”, reflexionó.

Una voz migrante que amplía la conversación

La historia de Carla Urdaneta salta a la fama y conquista porque refleja la trayectoria de muchos profesionales latinoamericanos que han construido carrera en uno de los mercados más competitivos del mundo. Y que, lejos de diluir su identidad, supieron convertir su experiencia migrante en una ventaja estratégica.

Es por eso que también la joven comparte consejos para las jóvenes creadoras que buscan seguir sus pasos:

“Hay que escribir antes de sentirte lista, porque el momento perfecto para empezar no existe. Lean todo lo que puedan, pero sobre todo lean fuera de su zona de confort. Las mejores ideas nacen cuando conectamos mundos distintos: literatura, música, cine, conversaciones, incluso la publicidad. No escriban pensando en agradar a todo el mundo. Acepta que tu primera versión nunca será perfecta, porque escribir también es reescribir, y muchas veces el verdadero trabajo creativo ocurre después del primer borrador. Algo importante, encuentra tu propia voz, admirar a grandes escritores es natural, pero tu historia y tu perspectiva de mujer son únicas, y eso es lo que realmente tiene valor. Y finalmente, no subestimes el poder de las palabras. Una frase puede cambiar la manera en que alguien ve el mundo, o incluso la manera en que se ve a sí mismo”, concluyó.

Con una combinación poco común de sensibilidad literaria, rigor estratégico y liderazgo creativo, Carla Urdaneta representa una generación de profesionales que entienden que las marcas no solo venden productos: también participan en la conversación cultural de su tiempo.

Si quieres saber más de esta creadora, sigue la cuenta de Instagram @wordsbycarla

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