miércoles 3  de  diciembre 2025
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, recalcó que "este nuevo cuerpo especial fija las condiciones para usar la innovación como disuasión"

Drones kamikaze
Drones kamikaze 1
Drones kamikaze 2
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos anunció este miércoles el lanzamiento de un primer escuadrón de drones de ataque kamikaze diseñados para destruirse al impactar en un objetivo, para uso del ejército.

El escuadrón es creado meses después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó acelerar la compra y despliegue de este tipo de aparatos no tripulados para posibles operaciones militares.

Lee además
La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
PRESIÓN

EEUU aumenta a $5 millones la recompensa por información del líder del Tren de Aragua

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) explicó en un comunicado en su cuenta en la red social X que el Cuerpo Especial de Ataque Escorpión (TFSS, según sus siglas en inglés), antes de recalcar que "está diseñado para poner rápidamente en mano de los combatientes capacidades de drones efectivas y de bajo coste".

"El nuevo cuerpo especial ya ha formado un escuadrón de sistemas de ataque no tripulados y de bajo coste (LUCAS), con base en Medio Oriente Próximo", explica, al tiempo que indicó que estos aparatos "tienen un extenso rango y están diseñados para operar de forma autónoma". "Pueden ser lanzados con diferentes mecanismos para incluir catapultas, despegue apoyado por cohetes y sistemas móviles en el terreno", precisó el CENTCOM.

"Innovación como disuasión"

En este sentido, el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, recalcó que "este nuevo cuerpo especial fija las condiciones para usar la innovación como disuasión". "Equipar a nuestros hábiles combatientes con capacidades de drones de última generación demuestra la innovación y la fuerza militar de Estados Unidos, lo que disuade a los actores malignos".

En septiembre, CENTCOM lanzó la Fuerza de Tarea Conjunta de Empleo Rápido (REJTF, por sus siglas en inglés) para agilizar los procesos de equipamiento de las fuerzas desplegadas con capacidades emergentes.

Añadiò el CENTCOM que la fuerza de tarea conjunta está coordinando los esfuerzos de innovación entre los componentes del Servicio en tres áreas de enfoque: capacidades, software y diplomacia tecnológica.

"Los esfuerzos de TFSS para construir el escuadrón de drones de ataque unidireccional están liderados por personal del Mando de Operaciones Especiales Central y se alinean con el área de enfoque de capacidades de REJTF", señala el comunicado.

FUENTE: Con informaciòn de Europa y CENTCOM

Temas
Te puede interesar

EEUU realiza operativo contra inmigrantes "criminales" en Nueva Orleans

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

EEUU retoma vuelos con deportados a Venezuela; un avión con 266 migrantes llega a Maiquetía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.
MERCADO MINORISTA

Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

Te puede interesar

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. 
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

video
DETENIDO

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE