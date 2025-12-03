EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

WASHINGTON — Estados Unidos anunció este miércoles el lanzamiento de un primer escuadrón de drones de ataque kamikaze diseñados para destruirse al impactar en un objetivo, para uso del ejército.

El escuadrón es creado meses después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth , ordenó acelerar la compra y despliegue de este tipo de aparatos no tripulados para posibles operaciones militares.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) explicó en un comunicado en su cuenta en la red social X que el Cuerpo Especial de Ataque Escorpión (TFSS, según sus siglas en inglés), antes de recalcar que "está diseñado para poner rápidamente en mano de los combatientes capacidades de drones efectivas y de bajo coste".

"El nuevo cuerpo especial ya ha formado un escuadrón de sistemas de ataque no tripulados y de bajo coste (LUCAS), con base en Medio Oriente Próximo", explica, al tiempo que indicó que estos aparatos "tienen un extenso rango y están diseñados para operar de forma autónoma". "Pueden ser lanzados con diferentes mecanismos para incluir catapultas, despegue apoyado por cohetes y sistemas móviles en el terreno", precisó el CENTCOM.

"Innovación como disuasión"

En este sentido, el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, recalcó que "este nuevo cuerpo especial fija las condiciones para usar la innovación como disuasión". "Equipar a nuestros hábiles combatientes con capacidades de drones de última generación demuestra la innovación y la fuerza militar de Estados Unidos, lo que disuade a los actores malignos".

En septiembre, CENTCOM lanzó la Fuerza de Tarea Conjunta de Empleo Rápido (REJTF, por sus siglas en inglés) para agilizar los procesos de equipamiento de las fuerzas desplegadas con capacidades emergentes.

Añadiò el CENTCOM que la fuerza de tarea conjunta está coordinando los esfuerzos de innovación entre los componentes del Servicio en tres áreas de enfoque: capacidades, software y diplomacia tecnológica.

"Los esfuerzos de TFSS para construir el escuadrón de drones de ataque unidireccional están liderados por personal del Mando de Operaciones Especiales Central y se alinean con el área de enfoque de capacidades de REJTF", señala el comunicado.

FUENTE: Con informaciòn de Europa y CENTCOM