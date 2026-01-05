Nuevo documental de "Stranger Things" explora creación de la exitosa serie

Creada por Matt y Ross Duffer, la tercera temporada de ocho episodios de Stranger Things se desarrolla durante el verano de 1985 en Hawkins, Indiana. EUROPA PRESS

MIAMI.- Netflix ha anunciado la fecha de estreno y ha publicado un tráiler de su documental , hasta ahora desconocido, que narra el proceso de creación de la última temporada de Stranger Things , dirigido por Martina Radwan: One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5.

El proyecto estrenará el 12 de enero y, según su sinopsis, ofrecerá “una mirada exclusiva al esfuerzo y la dedicación de años que se invirtieron en la entrega final de la serie que marcó a una generación, creada por los hermanos Duffer”, así lo reportó Variety.

Radwan, quien dirigió el largometraje documental de 2023 Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow y fungió como directora de fotografía en Girls State, por el que ganó un premio Emmy, emitió un comunicado junto con el anuncio.

"Estoy inmensamente agradecida a los hermanos Duffer por confiar en mí y permitirme ser testigo de primera mano de este increíble proyecto", declaró Radwan.

Adelanto

El tráiler del documental comienza mostrando fragmentos de la última lectura de guion de la serie, mientras Ross Duffer dice en voz en off: “Escribir las últimas líneas que dirían estos personajes fue realmente difícil”.

Matt Duffer añade: “Recuerdo, sobre todo, escribir ‘Fin de la serie’. Escribir esas dos palabras tuvo un impacto enorme”, mientras Noah Schnapp y Millie Bobby Brown lloran en un sofá durante la lectura del guion, y Schnapp se acurruca junto a Cara Buono (quien interpreta a Karen Wheeler).

El adelanto incluye imágenes del joven reparto de los primeros días de la serie. Suena Heroes de David Bowie, canción que apareció en varios episodios, incluyendo los créditos finales del último episodio.

El documental también muestra el interior de la sala de guionistas, donde los hermanos Duffer hablan sobre el destino de Eleven (Brown). Más tarde, Brown dice en voz en off: “No estoy lista para despedirme”.