jueves 20  de  noviembre 2025
INSPIRACIÓN

Carlos Malatesta presenta "Los siete pilares del éxito sostenible" en la Wake Up Conference Bogotá

La conferencia combinó reflexión, humor y estrategias prácticas, invitando al público a replantear su concepto de éxito

El conferencista y empresario Carlos Malatesta.

El conferencista y empresario Carlos Malatesta.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Ante más de 8.000 asistentes reunidos en el Coliseo MedPlus, el conferencista y empresario Carlos Malatesta participó en la Wake Up Conference Bogotá 2025 con su charla “Los siete pilares del éxito sostenible”, una ponencia que abordó cómo alcanzar resultados extraordinarios sin sacrificar la salud, la paz mental o las relaciones personales.

La conferencia, con una duración aproximada de 30 minutos en formato keynote, combinó reflexión, humor y estrategias prácticas, invitando al público a replantear su concepto de éxito. “El éxito verdadero no es solo alcanzar metas, sino poder sostenerlas sin destruirte en el proceso”, señaló Malatesta durante su intervención.

Lee además
Soichiro Honda, un ingeniero y empresario japonés creador de Honda. 
RESILIENCIA

Fue rechazado en Toyota y fundó Honda: La historia de éxito de Soichiro Honda
Una de las salas de monitoreo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín.
LOGROS Y DESAFÍOS

Medellín, la batalla por su identidad entre el éxito en seguridad y las sombras del narcoturismo

El evento, organizado por Wake Up Conferences International, se realizó los días 3 y 4 de octubre en Cota, a las afueras de Bogotá, y reunió a destacados referentes del liderazgo y desarrollo personal, entre ellos Tony Robbins, Ismael Cala y los inversionistas de Shark Tank Colombia.

Con el respaldo de organizaciones como FENALCO y Amazon Web Services, la Wake Up Conference celebró su primera edición internacional en Colombia, consolidándose como una de las plataformas más influyentes en crecimiento humano y liderazgo en Latinoamérica.

La participación de Carlos Malatesta destacó por su enfoque práctico y emocional, ofreciendo al público herramientas concretas para equilibrar productividad, bienestar y propósito.

“Mi mensaje fue claro: sí se puede tener éxito sin estrés. Hay una hoja de ruta para hacerlo sostenible”, explicó el conferencista, quien compartió parte de su historia personal, incluyendo su experiencia al superar el cáncer. “Mi mensaje fue claro: sí se puede tener éxito sin estrés. Hay una hoja de ruta para hacerlo sostenible”, explicó el conferencista, quien compartió parte de su historia personal, incluyendo su experiencia al superar el cáncer.

Tras el evento, Malatesta anunció que continuará expandiendo su programa Success Sin Estrés, su podcast “Superlatinos” y la reedición de su libro “Feliz”, además de mantener su compromiso con la Fundación Carlos Malatesta, que apoya a niños en situación de riesgo en América Latina a través de alianzas con Fundación Niños de los Andes y Hogar Bambi.

Esta conferencia ya se encuentra disponible en su canal de youtube para el público: https://youtu.be/4ydwTtxGxAg

Para conocer más sobre sus programas y próximos eventos, puede seguirlo en Instagram y en su página web.

Embed
Temas
Te puede interesar

De una 'efficiency' al éxito: El sueño inmigrante detrás de Fruti Details

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Por Leonardo Morales
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Borrador de un acuerdo

La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
TRIBUNALES

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA