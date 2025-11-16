Carlos Malatesta presenta "Los siete pilares del éxito sostenible" en la Wake Up Conference Bogotá

Ante más de 8.000 asistentes reunidos en el Coliseo MedPlus, el conferencista y empresario Carlos Malatesta participó en la Wake Up Conference Bogotá 2025 con su charla “Los siete pilares del éxito sostenible”, una ponencia que abordó cómo alcanzar resultados extraordinarios sin sacrificar la salud, la paz mental o las relaciones personales.

La conferencia, con una duración aproximada de 30 minutos en formato keynote, combinó reflexión, humor y estrategias prácticas, invitando al público a replantear su concepto de éxito. “El éxito verdadero no es solo alcanzar metas, sino poder sostenerlas sin destruirte en el proceso”, señaló Malatesta durante su intervención.

El evento, organizado por Wake Up Conferences International, se realizó los días 3 y 4 de octubre en Cota, a las afueras de Bogotá, y reunió a destacados referentes del liderazgo y desarrollo personal, entre ellos Tony Robbins, Ismael Cala y los inversionistas de Shark Tank Colombia.

Con el respaldo de organizaciones como FENALCO y Amazon Web Services, la Wake Up Conference celebró su primera edición internacional en Colombia, consolidándose como una de las plataformas más influyentes en crecimiento humano y liderazgo en Latinoamérica.

La participación de Carlos Malatesta destacó por su enfoque práctico y emocional, ofreciendo al público herramientas concretas para equilibrar productividad, bienestar y propósito.

"Mi mensaje fue claro: sí se puede tener éxito sin estrés. Hay una hoja de ruta para hacerlo sostenible", explicó el conferencista, quien compartió parte de su historia personal, incluyendo su experiencia al superar el cáncer.

Tras el evento, Malatesta anunció que continuará expandiendo su programa Success Sin Estrés, su podcast “Superlatinos” y la reedición de su libro “Feliz”, además de mantener su compromiso con la Fundación Carlos Malatesta, que apoya a niños en situación de riesgo en América Latina a través de alianzas con Fundación Niños de los Andes y Hogar Bambi.

Esta conferencia ya se encuentra disponible en su canal de youtube para el público: https://youtu.be/4ydwTtxGxAg

Para conocer más sobre sus programas y próximos eventos, puede seguirlo en Instagram y en su página web.