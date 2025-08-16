sábado 16  de  agosto 2025
FLORIDA

De una efficiency al éxito: El sueño inmigrante detrás de Fruti Details

Como parte de nuestra columna semanal dedicada al crecimiento empresarial, hoy compartimos la inspiradora historia de una pareja inmigrante que convirtió una idea sencilla en una marca exitosa. Fruti Details no solo representa creatividad y perseverancia, sino también el poder de soñar en grande y construir desde cero.

Cleidy Heredia, Fruti Details, Miami.

Diario las Américas | Victoria Guerrero
Por Victoria Guerrero

MIAMI SPRINGS, FL — Hace apenas siete años, Cleidy Heredia y Robinson Díaz llegaron a Estados Unidos con poco más que esperanza y determinación. Hoy son los orgullosos propietarios de Fruti Details, una tienda que crea arte a través de los arreglos de frutas con chocolate y flores en Miami, que se ha convertido en símbolo de éxito inmigrante y emprendimiento artístico.

Su camino comenzó de manera humilde, en un pequeño efficiency donde empezaron a crear arreglos frutales a mano en el 2018. Sin local comercial, sin empleados y con recursos limitados, Cleidy y Robinson se apoyaron en las redes sociales y el boca a boca para construir su marca. Cada ramo, cada caja de fresas cubiertas de chocolate se elaboraba con esmero, muchas veces hasta altas horas de la noche, mientras equilibraban su nueva vida en EE. UU. con las exigencias de un negocio en crecimiento.

Para el 2022, su visión había superado los límites del su efficiency. Abrieron su primer local físico en el 375 North Royal Poinciana Boulevard, convirtiendo su sueño en una vibrante realidad. Hoy, Fruti Details es conocida por sus elegantes diseños florales, regalos frutales personalizados y un servicio al cliente impecable. Sus creaciones, como el arreglo frutal Divinidad Deluxe o el bouquet de 100 rosas, son más que productos: son expresiones de amor, celebración y orgullo cultural.

Ahora, la pareja se prepara para llevar su éxito aún más lejos. Con una demanda creciente y una marca bien establecida, Cleidy y Robinson están explorando oportunidades de franquicia, con el objetivo de llevar Fruti Details a nuevas comunidades en todo el país. Su meta es empoderar a otros emprendedores, especialmente inmigrantes, con un modelo de negocio probado, basado en la creatividad, la calidad y el servicio con corazón.

Para Cleidy, la clave del crecimiento es sencilla pero poderosa: la constancia. “Habrá días buenos y días malos,” afirma, “pero mientras seas constante y sigas adelante, tu empresa crecerá.” Es un mensaje que espera inspire a quienes persiguen sus propios sueños, especialmente a los que comienzan desde cero.

Lo que distingue a Fruti Details no es solo la belleza de sus productos, sino la historia que los respalda. El recorrido de Cleidy y Robinson refleja el poder de la perseverancia y la riqueza de la experiencia inmigrante. Han construido un negocio que no solo sostiene a su familia, sino que también brinda alegría a miles de personas en el sur de Florida.

Su éxito es prueba de lo que es posible cuando el talento se une a la tenacidad. Y en una ciudad moldeada por la migración y el multiculturalismo, Fruti Details es un recordatorio de que el sueño americano sigue vivo, a veces comenzando en el espacio más pequeño, y floreciendo en algo extraordinario.

Para conocer más sobre su historia o solicitar información sobre franquicias, visita el sitio oficial de Fruti Details.

Si eres dueño de un negocio y deseas que tu historia sea destacada en nuestra columna, o si estás buscando orientación para hacer crecer tu empresa, escríbenos a [email protected]. Estamos aquí para apoyar y celebrar el espíritu emprendedor de nuestra comunidad.

